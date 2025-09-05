МИД Польши назвал "провокацией" задержание в Лепеле "шпиона-монаха" - "Нехороший сигнал"

Опубликовано: 05.09.2025 07:43 , Обновлено: 05.09.2025

Официальные лица в Польше прокомментировали информацию о задержании в Лепеле гражданина Польши, которого белорусский КГБ обвинил в шпионаже и выведывании секретных документов, связанных с военными учениями "Запад-2025". Варшава расценила инцидент как "провокацию".

Пресс-секретарь министра польских спецслужб Яцек Добжиньский, комментируя информацию, озвученную в эфире гостелеканала “Первый информационный”, назвал арест 26-летнего жителя Кракова Гжегоша Гавела “очередной провокацией, направленной против Польши”.

Обвинения в том, что задержанный молодой человек работал на польские спецслужбы, Добжиньский категорически отверг, подчеркнув в своём посте в Х, что “польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации о военных маневрах”. Польские СМИ обратили внимание на листовки ордена кармелитов, которые были показаны в материале белорусского телеканала, и заявили, что задержанный — польский ксёндз.

Инцидент прокомментировал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находящийся в настоящее время с визитом в США. Он сообщил, что этот случай стал предметом обсуждения на внутриправительственных консультациях.

“Убеждён, что этот вопрос не останется без ответа”, — процитировало заявление главы МИД польское издание Polsatnews.pl.

Его заместитель Рафал Босацкий, выступая в эфире польского телевидения, пояснил, что информация об аресте поляка в настоящее время расследуется министерством. ” Конечно, это может быть провокацией , а может быть просто вымыслом”, — прокомментировал замглавы МИД.

Он также выразил предположение, что её целью мог быть “подогрев” польско-белорусских отношений в преддверии учений “Запад-2025”, а сам инцидент и его опубличивание назвал “нехорошим сигналом”.

В Минобороны Польши заявили, что не видят в учениях «Запад-2025» предпосылок к военному конфликту

Ранее Telegraf.news рассказал, что в вечернем эфире белорусского телевидения 4 сентября заявили, что КГБ Беларуси по подозрению в шпионаже задержал гражданина Польши. По информации телеканала, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса (шпионаж), по которой тому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом или без штрафа.

КГБ Беларуси задержал в Лепеле «польского шпиона» с «секретным документом»