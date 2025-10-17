Беларусь провела с ЕС непубличные переговоры — Reuters. Что известно?

Опубликовано: 17.10.2025 11:28 , Обновлено: 17.10.2025

Агентство Reuters сообщило, что высокопоставленный белорусский дипломат Юрий Амбразевич провел переговоры с европейскими дипломатами после того, как МИД Беларуси разослал в прошлом месяце письма ряду стран Евросоюза.

Как сообщило агентство со ссылкой на европейского дипломата, во встречах в Париже 6, 8 или 9 октября с белорусской стороны участвовал Юрий Амбразевич, бывший замминистра иностранных дел, который с марта направлен в Рим в качестве посла в Ватикане.

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По данным источников Reuters, Амбразевич передал европейским дипломатам сигнал о том, что Беларусь готова выйти из политической изоляции, устроенной странами Евросоюза, и сыграть важную роль в переговорах между Россией и Украиной.

Агентство утверждает, что официальный Минск направлял письма через посольство Беларуси в Париже, где Юрий Амбразевич также аккредитован в качестве представителя при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Это произошло в конце сентября.

Reuters заявило, что получило копию такого послания, в котором утверждается, что Амбразевич «теперь неофициально отвечает за координацию белорусских дипломатических контактов в столицах Западной Европы».

В посольстве Беларуси, куда обратилось за комментарием агентство, сообщили, что Амбразевич «запросил несколько встреч со своими коллегами-послами, аккредитованными во Франции, в соответствии со стандартной дипломатической практикой».

В свою очередь, еще три европейских дипломата подтвердили, что их страны получили приглашения и что некоторые из них согласились на встречу с белорусским дипломатом. Тем не менее пока неизвестно, какие именно страны участвовали в переговорах.

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«Я думаю, они [власти Беларуси] чувствуют, что с приходом Трампа открылось окно для отмены санкций, и они им пользуются», — сказал один из европейских дипломатов.

По словам другого дипломатов Евросоюза, во время непубличных переговоров Юрий Амбразевич заверил, что Беларусь не хочет эскалации конфликта в регионе, поэтому предложила открытую дискуссию с другими государствами в Европе.

Однако, как сообщило агентство, европейские страны отнеслись со скепсисом к предложению Минска и заняли выжидательную позицию.

«Большая сделка»

МИД Беларуси официально не заявлял о приглашениях странам ЕС к переговорам. Однако на днях президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с главами Совмина, КГБ, Генпрокуратуры и Администрации президента заявил, что готов заключить с США так называемую «большую сделку».

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы», — заявил президент. По его словам, он «нормально» относится к инициативам Дональда Трампа в этом вопросе.

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Напомним, что большинство стран ЕС (за исключением Венгрии) после выборов 2020 года и начала войны в Украине в 2022 году практически прекратили все официальные и публичные контакты с официальным Минском. ЕС также ввел ряд санкций в отношении представителей властей Беларуси и ряда компаний. Польша и Литва закрыли часть КПП на границах и значительно усилили пограничный контроль.

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В свою очередь, власти Беларуси не раз призывали Евросоюз и США отказаться от санкций. Потепление началось с приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа, советники которого провели ряд переговоров, в результате чего были частично сняты санкции с госкомпании «Белавиа», а в Беларуси освободили ряд заключенных, осужденных после 2020 года по статьям об экстремизме.

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