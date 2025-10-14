Лукашенко призвал США заключить "большую сделку" с Беларусью

Опубликовано: 14.10.2025 13:00 , Обновлено: 14.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с главами Совмина, КГБ, Генпрокуратуры и АП, что готов заключить с США так называемую "большую сделку".

При этом он поручил чиновникам определиться с “красными линиями” в отношениях с Вашингтоном.

“Нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты. Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем”, - приказал он.

По словам Александра Лукашенко, потепление отношений с США не должно навредить белорусско-российским и белорусско-китайским отношениям. Также он призвал строить переговоры с Америкой на основе “белорусских интересов”

“Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы”, - заявил Президент. По его словам, он “нормально” относится к инициативам Дональда Трампа в этом вопросе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что по словам Дональда Трампа, во время звонка в августе он предложил Александру Лукашенко обсудить освобождение «ещё 1300 заключенных».

«Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, включая визит президента Путина на Аляску», — написал Трамп.

Лукашенко и Трамп обсудили по телефону освобождение «ещё 1300 заключённых»

Уже в сентябре Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал тему дальнейшего помилования осуждённых, которая обсуждалась в ходе недавних переговоров с делегацией из США. По его словам, он готов к диалогу по этому вопросу.

Он также добавил, что готов рассматривать дальнейшие шаги: «И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, — пожалуйста».

Лукашенко ответил Трампу на предложение освободить ещё 1400 заключённых