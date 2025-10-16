Глава МИД обвинил Запад в "утечке мозгов" из Беларуси и предложил "новую игру"

Опубликовано: 16.10.2025 15:34 , Обновлено: 16.10.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил западные страны в "️неоколониализме". По его словам, в сфере культуры он проявляется через "утечку мозгов". Глава внешнеполитического ведомства призвал Запад отказаться от этой политики и принять условия "новой игры", предложенной Беларусью и странами "Глобальный Юга".

Таков был посыл главы белорусской дипломатии на министерской встрече стран Движения неприсоединения, состоявшейся 15 октября 2025 года в Кампале (Уганда).

[inf]Движение неприсоединения — это международная организация стран, придерживающихся принципов неучастия в военных блоках. На сегодняшний день в неё входит 121 государство-участник и ещё 18 стран в статусе наблюдателей.[/inf]

По результатам встречи в Кампале в Telegram-канале “Глас МИДа”, близком к белорусскому внешнеполитическому ведомству, отметили, что на встрече Рыженков “прямым текстом раскрыл западный “цивилизованный” подход” западных стран.

В пресс-службе МИД Беларуси к “проявлениям неоколониализма” в современном мире отнесли не только факты хранения культурных артефактов бывших колоний в западных странах, но и вмешательство во внутренние дела стран, и цветные революции, и санкции, и прочие торговые ограничения и несправедливые тарифы. Ещё одним “проявлением неоколониализма”, по мнению Рыженкова, является отток талантливой молодёжи за границу.

""Культурно” он проявляется через “утечку мозгов” - когда таланты наших стран бегут на Запад и становятся жертвами политики ложного мультикультурализма”, - так описали это авторы Telegram-канала “Глас МИДа”.

Сам же Рыженков, выступая на встрече в Кампале, призвал страны Движения неприсоединения к построению “нового, справедливого и мирного мира”.

“Запад всё ещё пытается играть по старым правилам, а Глобальный Юг и Беларусь предлагают новую игру - честную, многополярную и без фокусов”, - подвели итог выступления главы МИД авторы Telegram-канала “Глас МИДа”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на дебатах в Совете безопасности ООН потребовал от “коллективного Запада” дать доступ к “выключателю” искусственного интеллекта (ИИ). Сам ИИ дипломат назвал “мечом о двух концах”, а западные страны обвинил в возведении “силиконового занавеса” в попытках обеспечить себе военно-экономическое превосходство над другими государствами.

Беларусь потребовала от «коллективного Запада» дать доступ к «выключателю» искусственного интеллекта