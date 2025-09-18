Полетит ли "Белавиа" в Европу, а европейские самолёты в Беларусь? В МИД Литвы спрогнозировали реакцию ЕС на решение США

Опубликовано: 18.09.2025 16:56 , Обновлено: 18.09.2025

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прокомментировал последние события в американо-белорусских отношениях, в том числе снятие санкций с национальной авиакомпании "Белавиа". Пойдет ли Евросоюз по пути США и отменит ли хотя бы часть ограничений?

По словам министра иностранных дел Литвы, ЕС навряд ли последует примеру США в вопросе санкций. Однако Кястутис Будрис в не самом скором будущем не исключил такого развития событий, заявив, что это стало бы “вызовом литовской дипломатии”.

«Санкции в Евросоюзе движутся в обратном направлении — пакеты санкций расширяются, Литва стремится синхронизировать санкции против Беларуси с санкциями против России во всех случаях”, - заявил литовский политик.

По его словам, Вильнюс будет настаивать на новых пакетах санкций, в том числе, и в отношении Беларуси. По словам Будриса, в ближайшее время у него нет “оснований утверждать, что хоть одна причина, по которой были введены санкции, могла измениться». Об этом он заявил в интервью агентству Elta.

Министр иностранных дел Литвы напомнил, что его страна может ввести и национальные санкции, если Евросоюз начнет ослабление своих. Но уточнил, что вероятность этого из-за консенсуса среди стран-участниц мала.

«Теперь я вижу, что вероятность того, что эти альтернативные меры понадобятся, снизилась. Вероятность того, что понадобятся региональные и национальные санкции, снизилась», — заверил глава литовской дипломатии.

Будрис заявил, что продление санкций в отношении Беларуси – некоторые продлеваются на 6 месяцев, некоторые на 12 – часто вызывает определённые вопросы, дискуссии среди европейских дипломатов, но в итоге все страны приходят к согласию об их продлении.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал “экономическим терроризмом” европейские санкции и обвинил “коллективный Запад” в “лицемерии”. Такую оценку санкционной политике Европейского союза и их союзников в отношении Беларуси и Ирана глава белорусского государства дал 20 августа в ходе переговоров с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом в Минске.

Лукашенко назвал «экономическим терроризмом» санкции ЕС против Беларуси