Рыженков в ООН потребовал остановить «эгоистичную политику» стран Запада - «Жизнь заставит!»

Опубликовано: 25.09.2025 08:50 , Обновлено: 25.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 24 сентября выступил на саммите по вопросу устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономики, который в эти дни проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В своём выступлении официальный представитель Минска упрекнул страны Запада в "эгоистичной политике" и призвал их "остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике".

“В последние три десятилетия страны Запада делали всё возможное для укрепления своей гегемонии и доминирования за счёт ущемления интересов стран Глобального большинства. Создание вооруженных конфликтов, провоцирование цветных революций и разжигание пожара войны в ряде регионов мира – конкретные проявления соответствующих действий”, - упрекнул западные страны Рыженков и обозначил четыре пункта, реализация которых, по мнению Минска, позволит изменить ситуацию к лучшему.

Первым пунктом глава белорусского МИД назвал изменения в глобальной политике стран. Рыженков призвал их к “глобальному диалогу по безопасности в истинном духе Сан-Франциско”.

[inf]Речь о Сан-Францисской конференции 1945 года, результатом которой стало создание Организации объединённых наций (ООН). На этом международном форуме 50 государств-основательниц ООН приняли устав организации и учредили Международный Суд ООН.[/inf]

“Глубоко убеждены в том, что раньше или позже такой диалог начнется – сама жизнь заставит!” - заявил Рыженков.

Вторым пунктом дипломат обозначил изменение экономической политики стран Запада, которую он назвал “эгоистичной” и “подрывающей установленный порядок деятельности международных экономических институтов”. В качестве нового ориентира для стран Запада Рыженков предложил такие региональные объединения, как ШОС, АСЕАН, ЕАЭС или БРИКС.

Третий момент, требующий, по мнению Минска, серьёзных изменений - отказ от финансовых ограничений, таких как экономические санкции, торговые и валютные войны, “безумные тарифы” и финансовые изъятия. Сейчас их введение, по словам Рыженкова, “зависит от политических предпочтений стран-доноров” и ограничивает доступ стран к инновациям и инвестициям, снижая их финансовый потенциал.

Четвертым пунктом министр назвал “национальный контекст” и похвастался, что Беларуси удалось реализовать повестку определённых ООН Целей устойчивого развития - 2030 на 80%. “Несмотря на все препятствия, которые нам создают страны Запада, мы с уверенностью смотрим в будущее”, резюмировал Рыженков.

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