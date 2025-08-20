Лукашенко назвал «экономическим терроризмом» санкции ЕС против Беларуси

Опубликовано: 20.08.2025 13:54 , Обновлено: 20.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "экономическим терроризмом" европейские санкции и обвинил "коллективный Запад" в "лицемерии". Такую оценку санкционной политике Европейского союза и их союзников в отношении Беларуси и Ирана глава белорусского государства дал 20 августа в ходе переговоров с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом в Минске.

На санкционное давление со стороны США и их европейских союзников посетовал иранский президент. Он отметил, что Исламская Республика живёт в условиях ограничительных мер уже более 40 лет и назвал такой подход со стороны западных стран “деструктивным” и “неприемлемым”.

В этом свете президент Ирана предложил Беларуси углубить сотрудничество “для нейтрализации незаконных западных санкций”. По мнению Пезешкиана, пока уровень экономических отношений между двумя странами “не соответствует уровню доверия между Минском и Тегераном”.

В свою очередь Лукашенко назвал Беларусь и Иран “ответственными участниками международного сотрудничества”, которые “стремятся к построению многополярного мира”, а одним из главных принципов взаимодействия суверенных государств назвал самостоятельное определение страны своего пути развития “без вмешательства извне”.

“Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства выразил мнение, что “успешно противостоять агрессивной и лицемерной санкционной войне” со стороны Запада Беларуси и Ирану удастся благодаря сотрудничеству в рамках таких политических и экономических структур, как ООН, ШОС или БРИКС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе встречи с Пезешкианом во Дворце Независимости в Минске Лукашенко заявил, что в нынешней геополитической ситуации странам нужно не «идти, а бежать» для развития сотрудничества.

Лукашенко предложил президенту Ирана не «идти уверенно вперёд», а «бежать»