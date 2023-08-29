В Минтруда объяснили, какая максимальная температура допустима на рабочем месте белорусов. А что, если выше?

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Опубликовано: 29.08.2023 11:27 , Обновлено: 29.08.2023

Жара в Беларуси не отступает. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни местами до +31°C. В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, какая максимально допустимая температура должна быть на рабочем месте и как быть, если она выше?

Если работа сидячая с незначительными физическими нагрузками (офисы, поликлиники, лаборатории и т.д.) – 25,1-28°C, пояснилив ведомстве.

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При более подвижной работе, связанной с некоторыми физическими нагрузками (медсестры, водители автобусов/трамваев, продавцы и т.д.) – 24,1-28°C.

Если работа требует постоянной ходьбы, нагрузки и перемещений предметов весом до килограмма стоя или сидя (слесари, настройщики, обувщики, продавцы продовольственных товаров, водители экскаваторов, проводники в поездах и т.д.) – 22,1-27°C.

При умеренных физнагрузках и перемещении тяжестей до 10 килограмм (строители, железнодорожники-путейцы, овощеводы, дояры, работники машиностроительных и металлургических предприятий и т.д.) – 21,1-27°C.

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Постоянное перетаскивание тяжестей и значительные физические усилия (ручная ковка, механизаторы и работники сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, каменщики, грузчики) – 20,1-26°C.

[info_b]Исключение: температура в кабине легковой машины должна быть в диапазоне 20-28°C, в грузовике или автобусе – между 21°C и 28°C.[/info_b]

При этом работодатель обязан:

организовать кондиционирование воздуха (установить кондиционеры, вентиляторы);

обеспечить работников питьевой водой;

дать сотрудникам места для отдыха; применять соответствующие средства индивидуальной защиты (например, при выборе спецодежды отдавать предпочтение воздухопроницаемым и гигроскопичным тканям, обеспечивающим комфортный микроклимат для тела);

предусмотреть перерывы в 5-10 минут для отдыха, которые не будут заменять собой обеденный перерыв и будут включаться в рабочее время.

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А что, если температура на рабочем месте выше нормы?

Если в помещении невозможно поддерживать допустимые параметры температуры, то климатические условия там должны рассматриваться как вредные и опасные. Если в офисе слишком жарко, то время пребывания на рабочем месте может быть сокращено, - пояснил Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов.

А еще федерация профсоюзов рекомендует вносить в тарифные соглашения и коллективные договоры нормы о безопасной работе в условиях повышенной и пониженной температуры.

Пожаловаться на нарушения требований охраны труда можно на горячую линию Федерации профсоюзов по номеру: 8 (017) 374-90-48.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами:

В Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами