Минтруда расширил случаи, когда наниматели могут удержать с белорусов часть зарплаты

💼 Официально

Опубликовано: 22.08.2023 19:09 , Обновлено: 22.08.2023

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Минтруда и соцзащиты, рассказала, что в Беларуси расширили перечень случаев удержания из зарплаты по распоряжению нанимателя.

Кому 100% заработка, а кому нет? В Минтруда рассказали, как белорусам будут по-новому рассчитывать больничный

По ее словам, теперь работодатель сможет удержать из зарплаты работника ту или иную выплату, как возврат (полностью или частично) денег, затраченных на организацию питания, которым воспользовался сотрудник, сообщила БелТА. Речь идет о случаях, когда работник питается непосредственно в организации.

Несмотря на сложившуюся практику в некоторых организациях, нормы об удержании из заработной платы за питание сейчас в законодательстве нет. Она начнет действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами:

В Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами