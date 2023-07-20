В Минтруда объяснили, могут ли белорусы получать зарплату наличными. А в валюте?

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Опубликовано: 20.07.2023 13:32 , Обновлено: 20.07.2023

В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси рассказали, имеет ли право наниматель рассчитаться с работником наличными и пояснили, можно ли валютой.

Специалисты рассказали,что расчет по зарплате может производиться и наличкой. Но при этом это необходимо зафиксировать в соответствующих бухгалтерских документах.

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Выплата производится, как правило, по месту работы или по желанию работника полностью или частично перечисляется на банковский.

[info_b]В ведомстве подчеркнули, что выплата должна произвестись в дни, определенные в коллективном договоре/соглашении, но не реже двух раз в месяц (если иная периодичность не предусмотрена контрактом).[/info_b]

Что касается выплаты заработной платы валютой, то это запрещено. Зарплата выплачивается только в денежных единицах Беларуси.

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