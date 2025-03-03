В Минобразования рассказали о 1253 школьниках, которые могут поступить в белорусские вузы без экзаменов

Опубликовано: 03.03.2025 20:43 , Обновлено: 03.03.2025

Министерство образования Беларуси 3 марта сообщило о результатах заключительного этапа университетских олимпиад в региональных вузах страны. Так, их победителями стали 1253 школьников, которые могут поступить без экзаменов на "востребованные специальности".

В ведомстве [link href=“https://t.me/MinobrofBelarus/36888” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что обладателями дипломов 1-й степени стали 240 будущих абитуриентов, 2-й – 430, 3-й – 583. “Все они в марте будут рекомендованы к зачислению без вступительных испытаний на востребованные специальности. На получение статуса студента каждый из них сможет рассчитывать в начале июля”, - сообщили в профильном министерстве.

[info_b]У каждого из региональных вузов есть список специальностей, куда могут поступить без экзаменов победители университетских олимпиад. Ознакомиться с перечнями можно по ссылкам, [link href=“https://edu.gov.by/abiturientu-2024/universitetskie-olimpiady/” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликованным [/link] на сайте Минобразования. [/info_b]

Среди “наиболее востребованных” у абитуриентов-олимпиадников специальностей в ведомстве назвали:

медицинские (Гродненский государственный медицинский университет (ГрГМУ), Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ), Гомельский государственный медицинский университет (ГомГМУ)),

«искусственный интеллект» и «электронные системы и технологии» (Брестский государственный технический университет (БрГТУ)),

«история» и «современные иностранные языки» (Гродненский государственный университет (ГрГУ) им. Я. Купалы),

«водные биоресурсы и аквакультуры», «защита растений и карантин» (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА)).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Минобразования Беларуси поделилось информацией о результатах репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ), который провели 8 февраля. Так, в ведомстве назвали число школьников, получивших 100 и 0 баллов, средний балл по предметам, а еще рассказали, где будущим абитуриентам смотреть результаты испытания.

Минобразования Беларуси назвало число 100-балльников и «нулевиков» на репетиционном ЦЭ. Где смотреть результаты?

Что важно знать выпускникам-2025?

Telegraf.news писал, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки

Еще мы рассказывали, что Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

Также мы сообщали, что РИКЗ на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год, и рассказали, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в этом году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Кроме того, Telegraf.news писал, что Минобразования разрешило белорусским абитуриентам в этом году записываться на подачу документов в вузы через интернет. Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов сообщил, что для записи на подачу документов онлайн абитуриентам достаточно будет зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам записываться на подачу документов в вузы по интернету. Как?