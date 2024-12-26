Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

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Опубликовано: 26.12.2024 19:48 , Обновлено: 26.12.2024

Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Вот в какие конкретно дни пройдет ЦТ по разным предметам:

белорусский и русский языки – 29 мая ,

, история Беларуси, обществоведение, химия, физика, – 26 мая , 5 июня ,

, , математика, биология, всемирная история (новейшее время), география, история Беларуси в контексте всемирной истории, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 26 мая , 2 июня .

Как и всегда, предусмотрели резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЦТ в основные даты:

19 июня - по всем предметами,

- по всем предметами, 23 июня - по русскому и белорусскому языкам,

- по русскому и белорусскому языкам, 21 июня - по остальным предметам (кроме государственных языков).

Иванец назвал дату проведения репетиции ЦЭ в Беларуси. Как зарегистрироваться?

Традиционно время начала экзамена - 11:00 . Пункты регистрации на ЦТ будут работать с 9:00 до 19:00 (в субботние дни (12 и 19 апреля) – с 9:00 до 18:00).

Сертификаты тестирования запланировали начать выдавать 1 июля. В 2025 году сдать ЦТ можно будет на базе 40 учреждений образования в Минске, областных и крупных районных центрах.

Как [link href=“https://t.me/MinobrofBelarus/36130” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Министерстве образования, абитуриентов будут распределять по аудиториям в пунктах проведения ЦТ с использованием списков, составленных методом случайного выбора.

Что важно знать о ЦТ-2025

Ранее Telegraf.news писал, что Республиканский институт контроля знаний на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Рассказываем, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в следующем году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Также мы сообщали, что Минобразования в сентябре определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки