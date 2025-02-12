Минобразования разрешило белорусским абитуриентам записываться на подачу документов в вузы по интернету. Как?

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Опубликовано: 12.02.2025 12:20 , Обновлено: 13.02.2025

Белорусские абитуриенты, которым необходимо будет сдавать в этом году централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ), смогут предварительно записаться через интернет на подачу документов в приемные комиссии вузов. Об этом сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

По его словам, в Беларуси с 2025 года для этих целей начнет работать электронная очередь. Представитель Минобразования сообщил, что для того чтобы записаться на подачу документов через интернет, абитуриентам достаточно будет зайти в свой личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний.

Пищов также отметил, что с помощью электронной очереди абитуриенты смогут забронировать для себя удобную дату и время для посещения приемной комиссии.

«Электронная очередь предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, снижения риска возникновения очередей как в первые, так и последние дни работы приемных комиссий вузов», - рассказал чиновник.

Он также подчеркнул, что помимо этого нововведения все абитуриенты, как и прежде, смогут подавать документы в университеты и в порядке живой очереди.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство образования Беларуси утвердило требования, согласно которым в вуз без экзаменов смогут поступить лишь некоторые выпускники.

Минобразования Беларуси утвердило требования, без которых абитуриенты не поступят в вузы без экзаменов