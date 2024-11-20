РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

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Опубликовано: 20.11.2024 13:01 , Обновлено: 25.11.2024

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) на своем сайте опубликовал спецификации к централизованному тестированию (ЦТ) и централизованному экзамену (ЦЭ) на 2025 год. Рассказываем, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в следующем году сдавать испытания.

Так, спецификация — это официальный документ, где прописаны темы по каждому предмету, которые собираются проверить на ЦТ и ЦЭ, структура теста, количество и типы заданий, их уровень сложности. На основе всего этого должны разработать как раз задания к ЦТ и ЦЭ.

Поэтому со спецификациями будет полезно ознакомиться учащимся выпускного класса, чтобы правильно организовать свою подготовку к испытаниям. Кроме того, эти документы пригодятся в работе учителям и репетиторам.

[info_b]Спецификации по всем 15 учебным предметам можно посмотреть здесь.[/info_b]

К примеру, в тестах по русскому языку должно быть 40 заданий (18 заданий в части А и 22 - в части В). Больше всего заданий предусмотрено по орфографии - 13, а по фонетике всего одно. На выполнение работы по русскому языку у абитуриентов будет 120 минут.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования в сентябре определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

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