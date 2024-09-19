Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки

💼 Официально

Опубликовано: 19.09.2024 19:23 , Обновлено: 19.09.2024

Несмотря на то, что новый учебный год в белорусских школах только начался, Министерство образования уже определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов. Соответствующее постановление №108 ведомства в четверг, 19 сентября, было внесено в национальный реестр.

Как рассказали в пресс-службе Национального правового интернет-портала, в 2024/2025 учебном году выпускники 9-х классов будут сдавать экзамены в следующих формах:

письменное изложение по белорусскому языку;

письменное изложение по русскому языку;

контрольная работа по математике в письменной форме;

устный экзамен по истории Беларуси по билетам.

Проводить эти экзамены школы будут с 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели 7 дней в конце лета - с 18 по 25 августа.

[info_b]Для 11-тиклассников выпускные экзамены, как и в этом году, планируется проводить в виде письменного централизованного экзамена (ЦЭ. Один экзамен выпускник должен сдать по русскому или белорусскому языку. Для этого ЦЭ установили следующие сроки:

основной день – 29 мая 2025 г.;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 20 августа 2025 г.[/info_b]

Лукашенко предложил ввести в вузах «предварительное распределение» некоторых студентов. Кого коснётся?

Второй предмет, который будет сдаваться на ЦЭ, выпускник имеет право выбрать сам из следующего списка:

физика,

математика,

химия,

биология,

иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский),

история Беларуси,

всемирная история (новейшее время),

география,

обществоведение.

[info_b]В постановлении Минобразования установлены следующие сроки ЦЭ для предмета по выбору:

основны26 мая 2025 г.;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 18 августа 2025 г.[/info_b]

С формами и датам проведения итоговых испытаний для учеников профильных гимназий, спецшкол и для учащихся с особенностями психофизического развития можно будет ознакомиться в самом постановлении, которое планируют выложить на сайт Национального правового интернет-портала 20 сентября.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство образования Беларуси определило, за победу в каких республиканских и международных турнирах, олимпиадах, конференциях школьники и студенты смогут получить денежную премию.

Минобразования Беларуси определило, за что школьники и студенты смогут получить денежную премию