Минобразования Беларуси назвало число 100-балльников и "нулевиков" на репетиционном ЦЭ. Где смотреть результаты?

Опубликовано: 27.02.2025 10:45 , Обновлено: 27.02.2025

Министерство образования Беларуси поделилось информацией о результатах репетиционного централизованного экзамена (РЦЭ), который провели 8 февраля. Так, в ведомстве назвали число школьников, получивших 100 и 0 баллов, средний балл по предметам, а еще рассказали, где будущим абитуриентам смотреть результаты испытания.

По [link href=“https://t.me/MinobrofBelarus/36851” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Минобразования, всего Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) обработал 55,4 тыс. экзаменационных работ по 16 учебным предметам. 100 баллов, то есть максимальный результат, на РЦЭ набрали 133 учащихся, 0 - 19 человек, поделились данными в ведомстве.

Один результат аннулировали из-за “нарушения правил” (в чем именно оно заключалось, не уточнили). Больше всего “соток”, продолжили в Минобразования, на РЦЭ по иностранному языку (44), математике (28) и русскому языку (21).

“Средний результат по учебным предметам приблизился к 60 баллам”, - утверждают в профильном министерстве. Вот конкретные баллы по некоторым предметам:

физика - 60,1,

химия – 57,6,

история Беларуси в контексте всемирной истории – 57,5,

иностранный язык – 56,9,

математика – 56,8.

В Минобразования сказали, что сложность тестов в сравнении с 2024 годом “не изменялась и полностью соответствует школьной программе”. “По результатам РЦЭ-2025, число нулевых результатов в два раза меньше, чем в 2024 году”, - добавили там.

Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

Где смотреть результаты?

Традиционно с результатами испытания можно ознакомиться в личных кабинетах учащихся на сайте РИКЗ. Их, по информации Минобразования, опубликуют в 11:00 27 февраля. Кроме ознакомления с самими результатами, в личных кабинетах должны разместить сканированные копии заполненных банков.

А на сайте РИКЗ, добавили в ведомстве, опубликуют ссылки на учебники с ответами по каждому заданию.

Что важно знать выпускникам-2025?

Ранее Telegraf.news писал, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки

Еще мы рассказывали, что Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

Также мы сообщали, что РИКЗ на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год, и рассказали, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в этом году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Кроме того, Telegraf.news писал, что Минобразования разрешило белорусским абитуриентам в этом году записываться на подачу документов в вузы через интернет. Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов сообщил, что для записи на подачу документов онлайн абитуриентам достаточно будет зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам записываться на подачу документов в вузы по интернету. Как?