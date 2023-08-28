В Минобразования Беларуси пояснили, когда детям можно пользоваться мобильниками на уроках

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Опубликовано: 28.08.2023 10:43 , Обновлено: 28.08.2023

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси, объяснила, в каких случаях школьникам можно на уроках пользоваться мобильными телефонами.

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Согласно Государственному школьному стандарту, который начал действовать в 2022 году, в школе должен быть определен порядок использования мобильных телефонов, напомнила БелТА.

Каржова рассказала, что рекомендуется, чтобы дети до начала урока выключили телефон и сдали его учителю, который положит его в специальную коробку. А на перемене учащиеся снова могут пользоваться телефоном.

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Что касается урока, то тут сам учитель должен решать: когда и каким образом можно пользоваться мобильником. По словам Каржовой, с одной стороны, нужно ограничивать использование на уроках телефонов, так как дети отвлекаются, а с другой стороны, «жизнь идет вперед» и, например, в учебниках есть QR-коды, которые можно использовать на уроке - с помощью мобильника выходить на Национальный образовательный портал.

Представитель министерства отметила, что урок должен быть интересен, а для этого учитель должен не просто выйти к доске и прочитать лекцию, а внедрять технологии. На это как раз и направлены QR-коды, а мобильный телефон должен служить средством обучения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на госТВ рассказали, как всё-таки будут кормить детей в белорусских школах с 1 сентября:

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