Обяжут всех? В Мингорсовете снова предложили переодеть всех белорусских учителей в униформу - "Сошьем брюки, юбки, пиджаки и так далее"

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Опубликовано: 21.08.2023 19:01 , Обновлено: 21.08.2023

В Минске состоялось заседание "Депутатского клуба", где прозвучала идея, что всех белорусских педагогов надо одеть в одинаковую форму. С ней согласилась депутат Минского городского совета Ирина Левковец.

“Давайте возьмем какую-нибудь единую ткань, например, темно-синего цвета, и из нее сошьем брюки, юбки, пиджаки и так далее. Более того, легкой промышленности Беларуси можно сказать пошить ее для нас. Пускай все предприятия подключаются к этому”, – предложила депутат Мингорсовета и директор столичной гимназии № 61 Ирина Левковец.

А вот ректор Академии последипломного образования Олег Дьяченко заявил 21 августа на этом же заседании, что значки учебного заведения тоже неплохо.

“Не обязательно, чтобы только ученики – руководство школы и педагоги тоже должны носить такие. Если они наденут значок красивый – к примеру, эмблему школы или университета – это же будет здорово”, - сказал функционер системы образования Беларуси. В ответ участники заседания предположили, что значки могут быть без эмблемы школы, но с элементами госсимволики, сообщает российское агентство “Спутник”.

Напомним, что учителя школы №101 Минска уже переоделись в униформу. Выглядит это так:

[link href=“https://www.instagram.com/p/ChRarW2oKKA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/p/ChRarW2oKKA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ГУО СРЕДНЯЯ ШКОЛА 101 | МИНСК (@school101_minsk) [/link]

Ранее Телеграф сообщил, что чиновникам и депутатам пришла идея одеть в униформу и школьных поваров. Правда цветовая гамма, которую предложил Беллегпром оказалась неожиданной.

«Беллегпром» показал форму школьных поваров. Как вам?