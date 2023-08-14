До 900 рублей. В МАРТ посчитали стоимость полного набора белорусского школьника

Опубликовано: 14.08.2023 08:40 , Обновлено: 14.08.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов озвучил среднюю стоимость полного школьного набора, которую придётся заплатить белорусам за сборы к 1 сентября. По его словам, чтобы собрать к школе одного ребенка, в этом году нужно отдать от 100 до 900 рублей.

В эту сумму, рассчитанную государственными регуляторами, входит стоимость комплекта одежды, обуви, галантерейной продукции, а также канцелярских и других школьных принадлежностей.

При этом, выступая в эфире гостелеканала СТВ, Богданов заявил, что МАРТ намерено сохранить госрегулирование цен на школьные товары - предельные надбавки для торговли составят не более 30 -40% . Это, по словам министра, позволит избежать завышений стоимости.

Богданов также заявил, что по итогам прошедшего года МАРТ зафиксировал “снижение цен на школьную одежду и принадлежности от 3 до 7%”.

Отметим, однако, что данные гособъединения “Столичная торговля и услуги” говорят от обратном: в этом году начальник отдела развития торговли и услуг гособъединения Анастасия Макарская озвучила “ориентировочную стоимость оптимальной экипировки школьников” в 379 - 1392 рублей. По сравнению с прошлым годом, минимальная сумма, которую родителям придётся выложить за подготовку школьника к 1 сентября, выросла на 12%, а максимальная — на 7%.

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Ранее в МАРТ озвучивали минимальную сумму, которую родителям белорусских школьников придётся потратить на сборы ребенка к 1 сентября. По расчётам ведомства, комплект одежды делового стиля и обуви обойдётся как минимум в 98 рублей, а минимальная стоимость всего “оптимального” набора для школьника составляет 300 рублей.

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