В Беларуси решили вернуть отопительный сезон. Где?

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Опубликовано: 15.04.2024 16:23 , Обновлено: 15.04.2024

Из-за резкого похолодания коммунальные службы некоторых белорусских регионов решили снова включить уже отключённое отопление в жилых домах и социально значимых объектах. На теплоисточниках решили перейти в режим "протапливания".

Так, в частности, поступили власти Витебска, сообщило 15 апреля местное издание “Витебские вести”. По данным газеты, горисполком распорядился возобновить подачу тепла в уже отключённом жилом фонде из-за неблагоприятных прогнозов. Как ожидается, среднесуточная температура воздуха на улице в ближайшие дни может опуститься ниже 8°С.

Отопление в Витебске начали отключать всего неделю назад, но уже тогда коммунальщики сделали оговорку и пообещали вернуть тепло горожанам, если среднесуточная температура три дня подряд будет держаться ниже 10°С.

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Отметим, что практика перевода систем отопления в режим “протапливания” активно используется по всей стране, поскольку температурные колебания и внезапные резкие похолодания после по-летнему жаркой погоды для белорусской весны - не редкость. Жилые дома и социальные объекты (такие как детские сады, больницы, школы) отключают от центрального отопления в последнюю очередь, поэтому возврат тепла не исключён и в других регионах страны, где уже поторопились объявить о завершении отопительного сезона.

Так, например, в “Минскэнерго” неделю назад решили снизить уровень отопления до минимально допустимых значений из-за потепления и увеличения среднесуточной температуры. Уже тогда синоптики прогнозировали похолодание, поэтому полностью отключать отопление не городские власти решились.

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Какой прогноз дали синоптики?

Отметим, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов пообещал, что на этой неделе погода “существенно сбавит летний темп” и добавит белорусам “дискомфорта” . Согласно более свежему прогнозу Белгидромета, в ближайшие три дня под влиянием фронтальных разделов от циклона с центром над Литвой в Беларуси ожидается пасмурная, дождливая и холодная погода. С 16 по 18 апреля , по прогнозу синоптиков, ночная температура может опускаться до -1.. +5°С, а днём будет в среднем по стране до +9°С до +14°С (в южных районах - до +16°С).

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Ранее Telegraf.news сообщил, что правительство Беларуси изменило порядок начала и проведения отопительного сезона в стране.

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