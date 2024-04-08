В Беларуси начали отключать отопление в жилых домах. Какие области останутся без тепла первыми?

Опубликовано: 08.04.2024 15:26 , Обновлено: 08.04.2024

Сразу два белорусских региона официально объявили о завершении отопительного периода, в том числе, в жилых домах. В Гомеле подавать отопление будут прекращать постепенно, начиная с понедельника, 8 апреля 2024 года, а в Могилёве - днём позднее.

Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщилпредседатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

По словам главы местной администрации, с этого дня отопление постепенно начнут отключать в городских банях, театрах, учреждениях образования, а также в общежитиях и жилищном фонде. Исключение пока сделают только школ и детских садов - там отопление традиционно будут отключать в последнюю очередь.

Вслед за Гомелем о завершении отопительного сезона в жилищном фонде сообщили и власти Могилёвской области. Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале РУП “Могилевэнерго”, отключать подачу тепла начнут со вторника, 9 апреля . Соответствующее распоряжение областной исполком принял 8 апреля, “с учётом сложившейся по Могилевской области среднесуточной температуры наружного воздуха”.

Кроме того, о завершении отопительного периода 8 апреля сообщили в Витебском облисполкоме. Правда, самый северный белорусский регион пока лишится тепла только в промышленных, общественных и административных зданиях, а жилфонд и социальные объекты областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения решила пока “оставить в работе”.

В Беларуси начали отключать отопление. Где сначала?

О завершении отопительного сезона в промышленных, общественных и административных зданиях в Гомеле заявили ещё 2 апреля. Тогда же отключать отопление начали в Гродно, а с 5 апреля к ним присоединился Брестский регион, однако во всех случаях об отключении жилого фонда речь не велась.

В Беларуси начали отключать отопление ещё в одном регионе. Где именно?

Напомним, согласно нормативным актам, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в +8 градусов по Цельсию, если она держится на этом уровне и выше в течение трёх суток. К примеру, в 2023 году отопление в стране начали отключать 10 апреля, а в 2022 году — только в начале мая.