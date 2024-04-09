В Минске решили перевести отопление на «минимально возможные параметры». А когда отключат?

Опубликовано: 09.04.2024 14:41 , Обновлено: 09.04.2024

В "Минскэнерго" сообщили, что с сегодняшнего дня в столице снизили уровень отопления до минимально допустимых значений. Связано это с потеплением и увеличением среднесуточной температуры.

“Температура сетевого теплоносителя составляет 65-68 градусов – это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 50 градусов”, — рассказали в “Минскэнерго”.

Также в ведомстве напомнили, что отключение отопления производится только по решению Мингорисполкома. Социальные объекты (больницы, детские сады и школы) отключают при установлении среднесуточной температуры +10°С на протяжении трёх суток подряд, в жилых домах — при +8°С.

3 апреля заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Мартинкевич заявил, что в Минске пока не планируют отключать отопление “ни у одной из групп потребителей тепла”. Он отметил, что в столице пока сохранят подачу отопления везде, потому что прогнозируется похолодание.

В Мингорисполкоме рассказали, начнут ли сейчас отключать отопление в столице

Ранее Telegraf.news писал, что сразу два белорусских региона официально объявили о завершении отопительного периода, в том числе, в жилых домах. В Гомеле подавать отопление будут прекращать постепенно, начиная с понедельника, 8 апреля, а в Могилёве — днём позднее.

Кроме того, о завершении отопительного периода 8 апреля сообщили в Витебском облисполкоме. Правда, самый северный белорусский регион пока лишится тепла только в промышленных, общественных и административных зданиях, а жилфонд и социальные объекты областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения решила пока «оставить в работе».

В Беларуси начали отключать отопление в жилых домах. Какие области останутся без тепла первыми?