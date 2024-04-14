Снег в середине апреля? Синоптики пообещали белорусам "дискомфортную" неделю с грозами и заморозками

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Опубликовано: 14.04.2024 12:01 , Обновлено: 14.04.2024

После недели температурных рекордов и практически летней погоды Беларусь вновь накрыл холодный фронт. Озвучивая предварительный прогноз на следующую неделю, синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в ближайшее время погода "существенно сбавит летний темп" и добавит белорусам "дискомфорта". Узнали, когда ждать ночных заморозков, где прогремят грозы, а в каких регионах страны в середине апреля ещё может выпасть снег.

В эфире гостелеканала ОНТ Рябов заявил, что в ближайшее время “ждать возврата летнего тепла не приходится”, а на следующей неделе, с 15 по 21 апреля , белорусам “вновь понадобятся более теплые вещи и зонты”.

Об этом ещё в конце прошлой недели предупредили и авторы телеграм-канала Nadvorie. Там опубликовали метеокарты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), согласно которым в середине следующей недели над Балканами сформируется “мощнецкий циклон, который рванет на север и пройдёт через восточную половину Беларуси”. По прогнозу ECMWF, он принесёт на восток страны снег и метели с сильным ветром, порывы которого могут достигать 20–25 м/с.

До -2°С в середине апреля

О грядущих ночных заморозках и мокром снеге предупредил жителей страны и Белгидрометцентр. Согласно прогнозу государственных синоптиков, в понедельник, 15 апреля , больше всего беспокойства белорусам может доставить сильный порывистый ветер. Судя по всему, осадки - небольшие кратковременные дожди - ожидаются ночью местами по Гомельщине, а днём - в отдельных районах Витебской области. Минимальные ночные температуры, по данным Белигдромета, будут оставаться в диапазоне +2..+8°С, а днём - от +7°С по северу до +15°С по югу страны.

Начиная со вторника в прогнозах Белигдромета появляются отрицательные ночные температуры: заморозки до -2°С ожидаются 16 апреля , до -1°С - 17 апреля (более длительные точные прогнозы государственный центр не даёт). В эти дни синоптики не исключили возможности выпадения мокрого снега, гололеда, в также слабых туманов по утрам. Кроме того, днём во вторник Белигдромет спрогнозировал грозы для отдельных регионов страны.

В дальнейшем на будущей неделе на развитие погодной ситуации в Беларуси, по словам синоптика Рябова, повлияют влажные малоактивные атмосферные фронты. Из-за них, как отметил специалист, сохранится дождливая погода с ночными температурами в диапазоне +1°C.. +7°C, днём температура не будет подниматься выше +6°C в северо-западных районах старны и выше +13°C - в юго-восточных.

С четверга, 18 апреля , по словам Рябова, “бразды правления над погодой перейдут к атмосферным фронтам от южного циклона”. К этому моменту тот, предположительно, начнёт медленно смещаться вдоль восточных границ Беларуси. Впрочем, ситуацию с погодой он ничуть не улучшит - в прогнозе синоптика на вторую половину недели остались дожди и апрельский холод - до +1°C.. +6°C ночью и до +6°C.. +13°C днём.

Какая погода будет в выходные, 20-21 апреля?

К выходным, 20-21 апреля , судя по прогнозу Рябова, потепления не предвидится. Синоптики предупредил о кратковременных осадках, утренних туманах, из-за которых видимость на дорогах может падать до полукилометра, а также о порывистом ветре.

Ожидается, что в ночные часы в следующие выходные могут быть заморозки - до -1°C, а дневная температура будет очень низкой, по сравнению с предыдущей рекордно тёплой неделей: на субботу, 20 апреля, Рябов спрогнозировал +1°C для северо-востока Беларуси и до +10°C - для юго-запада, а на воскресенье, 21 апреля - от +3°C по северу до +10°C по юго-западу страны.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в среду, 10 апреля 2024 года, белорусский Витебск возглавил рейтинг самых аномально теплых мест на планете. Отклонение от климатической нормы там накануне составило +15,1°С — большей аномалии официальные синоптические метеостанции не зарегистрировали нигде в мире.

Отклонение от нормы +15,1°С. Витебск стал самой аномально теплой точкой мира