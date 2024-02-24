Когда в Беларуси отключат отопление? Совмин изменил закон об отопительном сезоне

Опубликовано: 24.02.2024 16:33 , Обновлено: 24.02.2024

Правительство Беларуси приняло постановление №113 21 февраля 2024 года, в котором изменило порядок начала и проведения отопительного сезона в стране. Закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу.

В Совмине постановили, что в жилых домах, общежитиях, театрах, общегородских банях Беларуси отопительный сезон будет стартовать, когда средняя температура в течение трех суток подряд (ранее 5 дней) будет +8°C и ниже.

Что касается социальных объектов, школ, детских садов и медучреждений, то чиновники решили включать отопление, если средняя температура на протяжении трёх суток (ранее 5 дней) будет +10°C и ниже.

В административных зданиях, промышленных помещениях и т.п. начало отопительного сезона в правительстве не меняли.

В то же время, чиновники приказали всем отопительным организациям в осенне-зимний сезон руководствоваться решениями “республиканской оперативной группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии”.

Что касается отключения отопления, то изменений в законах не произошло. Согласно правилам, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток . Например, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году - в начале мая.

Глядя на аномальную погоду в феврале, можно предположить, что в этом году отключение отопления может произойти и в марте. Но это не точно.

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[inf]В первую очередь, батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. После – в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.[/inf]