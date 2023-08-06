Синоптики пообещали 6 августа в Беларуси до +37°C. Но на этих пляжах лучше не купаться (карта)

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Опубликовано: 06.08.2023 10:52 , Обновлено: 06.08.2023

Несмотря на то, что в Беларуси установилась довольно жаркая погода (на 6 августа метеорологи предсказали местами до +37), не во всех водоемах стоит купаться. Так, специалисты проверили 337 пляжей страны, исследовали 905 проб, из них 39 не соответствовали нормативам.

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В этих водоемах ограничения по купанию детей:

река Мухавец (пляж «Восток» в Бресте, пляж санатория «Надзея» Жабинковского района Брестской области);

река Припять в Мозыре (две правобережные зоны отдыха по улице Советской — в районе гребной базы у домов №91,92, а также в районе дома №9), сообщили в Республиканском центре гигиены.

А здесь лучше не купаться и взрослым:

центральный пляж Бреста (правый и левый берег Мухавца по бульвару Шевченко);

Каменецкий район Брестской области (на территории детского лагеря «Верба» в районе деревни Плянта, на реке Лесной в зоне городского парка Каменца);

зоны рекреации на левом берегу Припяти в Мозыре, расположенные выше и ниже моста;

пляжная зона Солигорского водохранилища и водоема в деревне Саковичи Минской области.

Санстанция не рекомендует купаться взрослым и детям и заниматься водными видами спорта:

в Гомельской области — на пляже КЖУП «Светочь» на Березине в Светлогорске, а также на пляжах Гомеля («Каскад-1» со стороны улицы Каменщикова, «Шведская горка», «Новобелицкий», в микрорайоне Костюковка);

в Минской области — на пляже Орессы в Любани;

в Могилевской области — в зонах рекреации на Днепре в Шклове и пруду в деревне Путники Шкловского района, на водоеме в деревне Вильчицы и Днепре в деревне Полыковичи Могилевского района, а также на Святом озере, в пруду Броды, на городском пляже и в Фатинском заливе на Днепре в Могилеве.

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А в лес можно?

Согласно данным Минлесхоза на утро 6 августа, в 53 районах Беларуси действует ограничения на посещение лесов.

[info_b]Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов.[/info_b]

Что нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.

Несколько советов, как выжить в жару

Практически всем людям сложно переносить такую жару. Кондиционер или хотя бы вентилятор есть далеко не у всех. Поэтому мы нашли неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей.

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Также мы собрали несколько правил, который действительно помогут охладиться. При этом вам не понадобится покупать довольно дорогие кондиционеры и вентиляторы. А сам способ займет всего 5 секунд.

Как охладить тело в жару за 5 секунд? Проверенный метод без кондиционера и вентилятора

Напомним, синоптики предсказали на выходные жаркую погоду. Вот где белорусов на выходных «поджарят» тропические массы, а где накроют грозы и ветер:

До +37°C. Где белорусов на выходных «поджарят» тропические массы, а где накроют грозы и ветер? Как спастись?

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