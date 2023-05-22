В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?

Опубликовано: 22.05.2023 11:09 , Обновлено: 22.05.2023

Белорусские лесхозы стали активнее использовать технические средства для установления нарушителей в лесу. На их вооружении появились квадрокоптеры и "кочующие" фотоловушки, которые помогают бороться с несанкционированными свалками в лесу, с незаконными вырубками и нарушением запрета на посещение леса.

Как сообщил телеграм-канал “Пинский телеграм”, инспекторы местного лесхоза уже “открыли новый сезон фотоохоты на вредителей природы”.

“За минувшую неделю проведено сразу несколько результативных мероприятий. Организована работа рейдовых групп и экологических патрулей с участием правоохранителей и местных властей. У злачных мест выставлены “засады”. Выслеживают нарушителей и с помощью квадрокоптера”, - передает телеграм-канал.

В свою очередь в Микашевичском лесничестве рассказали, как местный житель, попавший в одну из их “фотоловушек”, за одно посещение заработал сразу три “административки”. Мужчине выписали штрафы за нахождение в лесу в период действия ограничений на посещение леса, за незаконную вырубку деревьев и за заготовку берёзового сока в запрещенном месте (правонарушения совершены 30 апреля 2023 года), передает портал “Виртуальный Брест” со ссылкой на Лунинецкий лесхоз.

На какие штрафы можно нарваться из-за фотоловушек?

Среди наиболее распространённых нарушений, за которые можно получить штраф от Минлесхоза, попавшись в одну из мобильных камер наблюдения в лесу, отметим следующие:

Незаконная вырубка деревьев (статья 16.17 КоАП РБ) - грозит штрафом от 5 до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня)

(до 1110 рублей сегодня) Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, ягод, берёзового сока (статья 16.19 КоАП РБ) - грозит штрафом до 20 базовых величин (до 740 рублей сегодня)

(до 740 рублей сегодня) Посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) - до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня)

(до 444 рублей сегодня) Если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня)

(до 1110 рублей сегодня) За мусор, брошенный в лесу (статья 16.22 КоАП РБ), грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 370 рублей сегодня).

Ранее в Гродненском лесхозе рассказали, по какому принципу работают “фотоловушки” в лесах, и как на основании их данных белорусам выписывают штрафы.

В лесах Беларуси устанавливают скрытые камеры для слежки за любителями березового сока. За что штрафуют?