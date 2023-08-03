До +37°C. Где белорусов на выходных "поджарят" тропические массы, а где накроют грозы и ветер? Как спастись?

Опубликовано: 03.08.2023 12:58 , Обновлено: 03.08.2023

Синоптики предупредили белорусов о надвигающейся с Европы "очень тепловой воздушной массе", которая на выходные, 5-6 августа, принесет с собой аномальную жару, дожди и грозы.

Так, по прогнозам метеорологов, в пятницу, 4 августа, погоду будут определять “атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса”, поступающие с Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура ночью +13..+19 градусов, днем +24..+29 °С, по юго-востоку Беларуси до +33°С.

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В субботу, 5 августа, погоду определят “фронтальные разделы, смещающиеся с Венгерской низменности”, и “очень теплые воздушные массы тропического происхождения”. Днем на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер южный, при грозах порывистый. Температура ночью +13..+21 градус, днем +22..+34, по Гомельской области воздух прогреется до +36°С.

В воскресенье, 6 августа, сохранится влияние теплой воздушной массы. Преимущественно по западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный. Температура ночью +17..+23 градуса, днем +29..+34 °С, а в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории воздух прогреется до +37°С.

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Нашли советы как выжить в жару и грозы

Практически всем людям сложно переносить такую жару. Кондиционер или хотя бы вентилятор есть далеко не у всех. Поэтому мы нашли неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей.

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Также мы собрали несколько правил, который действительно помогут охладиться. При этом вам не понадобится покупать довольно дорогие кондиционеры и вентиляторы. А сам способ займет всего 5 секунд.

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А вот во время гроз, которые часто сопровождают жара действуют совсем другие правила. В последние дни Белгидромет все чаще радует “желтыми” и “оранжевыми” штормовыми предупреждениями белорусов. Есть несколько правил, которые помогут избежать удара молнии в разных ситуациях.

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