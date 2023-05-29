Повышение «коммуналки», кредиты, «зеленая карта». Что изменится в Беларуси в июне?

Опубликовано: 29.05.2023 14:13 , Обновлено: 29.05.2023

С 1 июня белорусов ждут новые изменения. Что принесет первый летний месяц жителям страны? Так, должны вырасти стоимость коммунальных услуг, цены на некоторые сигареты и подешеветь кредиты. А еще — вступит в силу решение 30 стран о выходе из соглашения о "зелёных картах" (страховка авто) с Беларусью. Подробнее об изменениях читайте в нашей подборке.

Повышение «коммуналки»

В июне произойдет второй этап повышения тарифов ЖКХ в 2023 году. По словам главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексея Богданова, в первую очередь вырастет цена отопления и горячей воды.

«В межсезонный период будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения (рост 12,7%)», — рассказал чиновник.

В МАРТ напомнили о скором повышении коммуналки. Что вырастет на 12,7%?

Рост цен на сигареты

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило об очередном подорожании табачных изделий с 1 июня. На этот раз цены на свою продукцию решила повысить компания «Табак-Инвест», единственная компания, которая не повышала цены в прошлом месяце.

Какие именно марки сигарет подорожают, читайте по ссылке:

Один белорусский производитель поднял цены на сигареты с 1 июня и анонсировал две новые марки

Кроме того, с 1 июня в продажу поступят две новые марки сигарет — Lucky Strike Compact Blue и Lucky Strike Compact Bright. Цена на них установлена на уровне 4,25 рубля за пачку.

Снижение ставки рефинансирования

Национальный банк Беларуси объявил об очередном понижении ставки рефинансирования. В связи с этим в июне должны подешеветь кредиты, привязанные к ней.

С 31 мая 2023 года ставка рефинансирования составит 9,75% (до этого — 10%), а ставки по кредиту овернайт и по депозиту овернайт, соответственно, 10,75% и 8,75% годовых.

Что будет с ценами в Беларуси? Нацбанк снизил ставку рефинансирования на 0,25%

В ЕС перестанут признавать белорусские «зеленые карты»

С 1 июня 2023 года 30 европейских стран перестанут признавать белорусские “зелёные карты” (документы автострахования). В результате белорусам придётся оформлять полисы непосредственно на границе, после въезда в страну.

Сколько теперь придётся платить за автостраховку, читайте по ссылке:

Новость Телеграф

На 1 день запретят продажу алкоголя

10 июня по всей стране пойдут школьные выпускные. Этот день власти многих районов Беларуси уже объявили “днем трезвости” и введи ограничения на продажу алкоголя.

[info_b]Решение о запрете (ограничении) продажи алкогольных напитков в дни проведения школьных выпускных, «последних звонков», а также мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, принимают местные районные или областные исполкомы. Это предусмотрено Законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».[/info_b]

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Включенные фары авто днем

С 6 июня белорусским водителям больше не нужно будет включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток.

[info_b]Напомним, в Беларуси ежегодно с 25 мая по 5 июня проходит акция, направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. Автомобилистам в этот период нужно будет обязательно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, даже в светлое время суток. Также ГАИ, как правило, проводит усиленные рейды и штрафуют нарушителей.[/info_b]

В ГАИ пообещали «объединить усилия» с учителями и родителями. Где белорусам ждать рейды и 3 базовых?