Один белорусский производитель поднял цены на сигареты с 1 июня и анонсировал две новые марки

Опубликовано: 26.05.2023 07:24 , Обновлено: 26.05.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси сообщило об очередном подорожании табачных изделий с 1 июня. На этот раз цены на свою продукцию решила повысить компания «Табак-инвест», единственная компания, которая не повышала цены в прошлом месяце.

Согласно информации, озвученной в МНС, 1 июня подорожают следующие марки сигарет производства «Табак-инвест»:

Camel Studio Sunny Mix, - на 30 копеек до 4,9 рубля за пачку

до 4,9 рубля за пачку Winston Compact Flash Mix - на 15 копеек до 4,65 рубля за пачку

до 4,65 рубля за пачку Sobranie Element Caster - на 30 копеек до 6,05 рубля за пачку

Кроме того, с 1 июня в продажу поступят две новые марки сигарет - Lucky Strike Compact Blue и Lucky Strike Compact Bright. Цена на них установлена на уровне 4,25 рубляза пачку.

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Напомним, в предыдущий раз цены на сигареты в Беларуси пересматривали всего месяц назад. Тогда цену на свою продукцию не повышала только одна компания - «Интер Тобакко». Остальные белорусские производители табачных изделий объявили о повышении некоторых марок сигарет на 2 -30 копеек.