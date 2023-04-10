В МАРТ напомнили о скором повышении коммуналки. Что вырастет на 12,7%?

Опубликовано: 10.04.2023 21:19 , Обновлено: 10.04.2023

Глава МАРТ Алексей Богданов 10 апреля напомнил, что в июне состоится второй этап повышения тарифов ЖКХ в 2023 году. По его словам, в первую очередь вырастет цена отопления и горячей воды.

Все тарифы и их повышение были утверждены ещё в конце 2022 года указом Александра Лукашенко и постановлением Совмина. Уже который год, как повелось в Беларуси, повышение разбито на два этапа.

“Первый этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения реализован с 1 января 2023 года. Второй запланирован на июнь 2023 года, когда в межсезонный период будут повышены тарифы на тепловую энергию для населения (рост 12,7%)”, - рассказал чиновник.

Цена на газ прошлогодняя?

Напомним, что власти Беларуси заявили, что договорились с Россией о фиксированной цене на газ, с помощью которого в стране вырабатывается больше все энергии.

“Для нас она хорошая. На три года. Это очень важно. Мы зафиксировали, сейчас не будет никаких каждый год новых договоренностей. Цена зафиксирована. Республику Беларусь она устраивает”, — заявил недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Но когда его спросили стоит ли для Беларуси тысяча кубометров меньше 100 долларов, он ответил: “Цена — всегда коммерческая тайна”.

На самом деле, раньше она не была секретной. В 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров, о чем официально заявляли как в Совмине и “Газпроме”, так и Александр Лукашенко.

Недавно правительство Беларуси подписало с российским «Газпромом» протокол о ценах на природный газ. При чем, сразу на 2023-2025 годы. Но с апреля оплата происходила в российских рублях. При этом неизвестно, по какому курсу была конвертирована цена.