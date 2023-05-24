В ГАИ пообещали "объединить усилия" с учителями и родителями. Где белорусам ждать рейды и 3 базовых?

Опубликовано: 24.05.2023 10:39 , Обновлено: 24.05.2023

Министерство внутренних дел Беларуси объявило о начале специального комплексного мероприятия "Внимание - дети!", которое пройдёт по всей стране в преддверии школьных летних каникул. Стартует акция, направленная на профилактику детского травматизма на дорогах, 25 мая и продлится до 5 июня. Автомобилистам в этот период нужно будет обязательно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, даже в светлое время суток. В ГАИ предупредили об усиленных рейдах на этот период, а также о штрафах, которые грозят водителям.

Как сообщили в МВД, с 25 мая по 5 июня сотрудники милиции, педагоги и родители “объединят свои усилия по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения”. Особое внимание намерены уделить профилактической работе с родителями.

“Милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге”, - рассказала представитель Госавтоинспекции Анна Банадык.

Согласно статистике МВД, порядка 80% травм на дорогах дети получают именно в период с мая по октябрь, в большинстве случаев - когда остаются без присмотра родителей или педагогов.

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Отметим, что помимо включённого ближнего света фар или дневных ходовых огней в период школьных каникул на особом контроле сотрудников ГАИ будет также соблюдение правил перевозки детей в легковом автомобиле. За их нарушения пунктом 6 статьи 18.13 КоАП также предусмотрен штраф — до четырех базовых величин (до 148 рублей).

Кроме того, в ГАИ предупредили водителей, что инспекторы также будут тщательно следить за соблюдением скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов.

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Ранее Телеграф сообщал, что размер штрафа за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько человек превысил скорость. В некоторых случаях водителя могут даже лишить прав на управление авто.