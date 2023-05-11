В Беларуси из-за выпускных и «последнего звонка» снова запретят продажу алкоголя. Стали известны даты

Опубликовано: 11.05.2023 10:46 , Обновлено: 11.05.2023

В белорусских школах 25 мая для учеников 9-х и 11-х классов прозвучит последний звонок, а 10 июня по всей стране пойдут школьные выпускные. Эти дни власти многих районов Беларуси уже объявили "днями трезвости" и введи ограничения на продажу алкоголя. Но не везде.

[info_b]Решение о запрете (ограничении) продажи алкогольных напитков в дни проведения школьных выпускных, “последних звонков”, а также мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, принимают местные районные или областные исполкомы. Это предусмотрено Законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».[/info_b]

В четверг, 11 мая, на Национальном правовом интернет-портале было опубликовано решение Брестского райисполкома о запрете розничной продажи алкоголя. Ограничения будут действовать на протяжении следующего периода времени:

в день проведения “последнего звонка” для 9-ых и 11-ых классов - 25 мая, с 00:00 до 24:00

в день школьных выпускных вечеров - с 08:00 10 июня до 08:00 11 июня.

При этом продавать алкогольные напитки на розлив в объектах общественного питания не запретили. Ограничения также не распространяются на продажу алкоголя при проведении свадеб и поминок.

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Аналогичные запреты в эти дни будут действовать и в других регионах Беларуси. Как правило, местные исполкомы заблаговременно отдают соответствующие распоряжения. Впрочем, время ограничений может отличаться - каждый район вправе устанавливать свой график.

Так, в Минском районе в связи с “последними звонками” перестанут продавать алкоголь в магазинах в 08:00 25 мая, а возобновят продажи лишь в 08:00 26 мая.

Кроме того, ещё один “день трезвости” на Минщине объявлен в преддверии Международного дня защиты детей. Алкоголь не будут продавать с 08:00 31 мая до 08:00 1 июня.

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