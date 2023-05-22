Что будет с ценами в Беларуси? Нацбанк снизил ставку рефинансирования на 0,25%

💼 Официально

Опубликовано: 22.05.2023 12:16 , Обновлено: 22.05.2023

Национальный банк Беларуси 22 мая объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. Там рассказали, что будет с инфляцией в ближайшие месяцы.

С 31 мая 2023 года она составит 9,75% (сейчас - 10%), а ставки по кредиту овернайт и по депозиту овернайт, соответственно, 10,75% и 8,75% годовых.

Решения о снижении ставок правление Нацбанка приняло 22 мая 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике и аргументировало его “низкими месячными темпами прироста потребительских цен”. Они, по словам специалистов Нацбанка, “обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции”.

Согласно статистике Нацбанка, в апреле 2023 года инфляция составила 4,7% против 6% в марте.

“Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6% с 5,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 4,6% c 6%”, - пояснили в Нацбанке.

В Нацбанке спрогнозировали снижение темпов инфляции

Согласно прогнозам главного финансового регулятора страны, в ближайшие месяцы в Беларуси сохранятся низкие месячные темпы прироста потребительских цен, а показатель годовой инфляции не превысит 5%.

“Продолжается восстановление деловой активности. Объем кредитной поддержки банками организаций в национальной валюте увеличивается сопоставимо расширению платежеспособного спроса. Это происходит на фоне снижения процентных ставок, а также в рамках процесса девалютизации экономики”, - констатировали в Нацбанке.

Там пояснили, что постепенному увеличению внутреннего потребления в Беларуси способствует расширение розничного кредитования.

Проинфляционные риски Нацбанк, как и в предыдущих отчётах, оценил как “умеренные”.

“Годовые темпы прироста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. Ее активная часть растет быстрее по сравнению со срочными сбережениями населения”, - пояснили в Нацбанке.

Следующие решения по понижению или повышению ставки рефинансирования Нацбанк пообещал принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции», а также после на основании оценки рисков «со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Напомним, в последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 2 мая - до 10% годовых.

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования и объяснил почему — «При условии отсутствия шоков»