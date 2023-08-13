«Начнет поступать воздух с Африки» — Где в Беларуси ждать +34°C, а где — на 10°C ниже с 14 по 20 августа

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Опубликовано: 13.08.2023 09:57 , Обновлено: 13.08.2023

Лето в Беларуси продолжает дарить жителям знойные дни и теплые ночи. Середина августа, кажется, ничем не будет отличаться от июля: нас ждет «очередной всплеск жаркой погоды», сообщил синоптик Дмитрий Рябов. А по информации телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie, в нашу страну "начнет поступать воздух с Африки". Рассказываем, где ждать самых высоких температур и как справиться с духотой на неделе с 14 по 20 августа.

«Воздух с Африки»

Как сообщили в тг-канале @nadvorie со ссылкой на численные модели прогноза погоды ECMWF, GFS и GEM, «грядущая неделя и даже дальше, примерно до 22 августа будет жаркой».

«Начнет поступать воздух с северной Африки. Температуры превысят норму от 4–6°, по другим данным на 8–10°», — рассказали там.

Южный антициклон и фронты с северо-запада Европы

Тем временем по словам синоптика Дмитрия Рябова, в ближайшие дни в Беларуси начнет усиливать свое влияние южный антициклон. Это приведет к тому, что температура будет на 3-5 градусов выше климатической нормы, что больше похоже на погоду в июльские дни.

В начале недели, отметил специалист, антициклон будет способствовать разгону облаков и увеличению притока солнечного тепла. Дождей специалисты не ожидают.

Ночью 14-15 августа метеорологи спрогнозировали +11… +17°C. Днем в понедельник температура воздуха составит от 24°C до 30°C, а во вторник — от +25 до +34°C.

Со среды, 16 августа, на погоду в стране начнут влиять, среди прочего, очень теплые воздушные массы. Из-за этого синоптики спрогнозировали переменную облачность, но без существенных дождей. Осадки могут пройти ночью по северу Беларуси. Температура ночью оставит +15°C… +20°C, днем воздух прогреется до +27°C… +34°C.

А уже в четверг и пятницу, 1 7-18 августа, неустойчивые воздушные массы с запада Европы принесут на северо-запад Беларуси дожди и грозы. Однако на температуре это не скажется: ночью — +15°C … +20°C, днем — +28°C… +34°C.

По предварительному прогнозу, в выходные жара постепенно пойдет на спад из-за атмосферных фронтов с северо-запада Европы, которые вызовут грозовые дожди, уплотнят облака и оттеснят жару на восток. Ночью в субботу-воскресенье ждут +11°C… +17°C. Днем 19 августа — от +17°C до +32°C, 20 августа — от +13°C до +20°C.

Температуры в областных центрах Беларуси. Где +34°C, а где +24°C?

Как спрогнозировал Рябов, температуры в областных центрах днями на неделе с 14 по 20 августа будут следующими.

Брест

Пн . +31°C

. +31°C Вт. +34°C

+34°C Ср. +35°C

+35°C Чт. + 33°C

33°C Пт. + 27°C

27°C Сб. +26°C

+26°C Вс. + 23°C

Витебск

Пн . +24°C

. +24°C Вт. +26°C

+26°C Ср. +28°C

+28°C Чт. + 29°C

29°C Пт. + 25°C

25°C Сб. +24°C

+24°C Вс. + 21°C

Гомель

Пн . +28°C

. +28°C Вт. +26°C

+26°C Ср. +27°C

+27°C Чт. + 29°C

29°C Пт. + 28°C

28°C Сб. +28°C

+28°C Вс. + 27°C

Гродно

Пн . +27°C

. +27°C Вт. +33°C

+33°C Ср. +35°C

+35°C Чт. + 35°C

35°C Пт. + 26°C

26°C Сб. +23°C

+23°C Вс. + 22°C

Могилев

Пн . +26°C

. +26°C Вт. +25°C

+25°C Ср. +27°C

+27°C Чт. + 28°C

28°C Пт. + 26°C

26°C Сб. +26°C

+26°C Вс. + 22°C

Минск

Пн . +24°C

. +24°C Вт. +28°C

+28°C Ср. +29°C

+29°C Чт. + 29°C

29°C Пт. + 26°C

26°C Сб. +24°C

+24°C Вс. + 21°C

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