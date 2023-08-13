«Начнет поступать воздух с Африки» — Где в Беларуси ждать +34°C, а где — на 10°C ниже с 14 по 20 августа
Лето в Беларуси продолжает дарить жителям знойные дни и теплые ночи. Середина августа, кажется, ничем не будет отличаться от июля: нас ждет «очередной всплеск жаркой погоды», сообщил синоптик Дмитрий Рябов. А по информации телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie, в нашу страну "начнет поступать воздух с Африки". Рассказываем, где ждать самых высоких температур и как справиться с духотой на неделе с 14 по 20 августа.
«Воздух с Африки»
Как сообщили в тг-канале @nadvorie со ссылкой на численные модели прогноза погоды ECMWF, GFS и GEM, «грядущая неделя и даже дальше, примерно до 22 августа будет жаркой».
«Начнет поступать воздух с северной Африки. Температуры превысят норму от 4–6°, по другим данным на 8–10°», — рассказали там.
Южный антициклон и фронты с северо-запада Европы
Тем временем по словам синоптика Дмитрия Рябова, в ближайшие дни в Беларуси начнет усиливать свое влияние южный антициклон. Это приведет к тому, что температура будет на 3-5 градусов выше климатической нормы, что больше похоже на погоду в июльские дни.
В начале недели, отметил специалист, антициклон будет способствовать разгону облаков и увеличению притока солнечного тепла. Дождей специалисты не ожидают.
Ночью 14-15 августа метеорологи спрогнозировали +11… +17°C. Днем в понедельник температура воздуха составит от 24°C до 30°C, а во вторник — от +25 до +34°C.
Со среды, 16 августа, на погоду в стране начнут влиять, среди прочего, очень теплые воздушные массы. Из-за этого синоптики спрогнозировали переменную облачность, но без существенных дождей. Осадки могут пройти ночью по северу Беларуси. Температура ночью оставит +15°C… +20°C, днем воздух прогреется до +27°C… +34°C.
А уже в четверг и пятницу, 1 7-18 августа, неустойчивые воздушные массы с запада Европы принесут на северо-запад Беларуси дожди и грозы. Однако на температуре это не скажется: ночью — +15°C … +20°C, днем — +28°C… +34°C.
По предварительному прогнозу, в выходные жара постепенно пойдет на спад из-за атмосферных фронтов с северо-запада Европы, которые вызовут грозовые дожди, уплотнят облака и оттеснят жару на восток. Ночью в субботу-воскресенье ждут +11°C… +17°C. Днем 19 августа — от +17°C до +32°C, 20 августа — от +13°C до +20°C.
Температуры в областных центрах Беларуси. Где +34°C, а где +24°C?
Как спрогнозировал Рябов, температуры в областных центрах днями на неделе с 14 по 20 августа будут следующими.
Брест
- Пн . +31°C
- Вт. +34°C
- Ср. +35°C
- Чт. + 33°C
- Пт. + 27°C
- Сб. +26°C
- Вс. + 23°C
Витебск
- Пн . +24°C
- Вт. +26°C
- Ср. +28°C
- Чт. + 29°C
- Пт. + 25°C
- Сб. +24°C
- Вс. + 21°C
Гомель
- Пн . +28°C
- Вт. +26°C
- Ср. +27°C
- Чт. + 29°C
- Пт. + 28°C
- Сб. +28°C
- Вс. + 27°C
Гродно
- Пн . +27°C
- Вт. +33°C
- Ср. +35°C
- Чт. + 35°C
- Пт. + 26°C
- Сб. +23°C
- Вс. + 22°C
Могилев
- Пн . +26°C
- Вт. +25°C
- Ср. +27°C
- Чт. + 28°C
- Пт. + 26°C
- Сб. +26°C
- Вс. + 22°C
Минск
- Пн . +24°C
- Вт. +28°C
- Ср. +29°C
- Чт. + 29°C
- Пт. + 26°C
- Сб. +24°C
- Вс. + 21°C
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