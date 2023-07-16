Как белорусам охладиться в жару, не потратив ни копейки? Попробуйте быстрый индийский метод

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Опубликовано: 16.07.2023 11:41 , Обновлено: 16.07.2023

Многим белорусам сложно переносить жару, тогда как жители теплых стран давно привыкли к высоким температурам. Кажется, чтобы спастись от духоты, нужно обязательно купить дорогой кондиционер или вентилятор, однако не все могут себе это позволить. На самом деле есть эффективный способ охлаждения, который не требует никаких дополнительных затрат. Мы расскажем вам об индийском методе, который помогает справиться с жарой, не потратив ни копейки. И не только.

Почему жара опасна?

На нагрев тела влияют как факторы окружающей среды, например погода, так и внутреннее тепло, возникающее в результате метаболических процессов. Когда телу становится жарко, температура тела может увеличивать частоту сердечных сокращений и приток крови к коже, поскольку кровеносные сосуды расширяются, усиливая потоотделение.

Когда организм не в состоянии регулировать температуру из-за сильной жары, это может привести к заболеваниям, включая тепловые спазмы, истощение, инсульт или гипертермию.

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Как охладиться в жаркие дни?

Есть много способов охладиться в жару без кондиционеров и даже без вентиляторов. Попробуйте использовать индийский и египетские методы, а также соблюсти рекомендации специалистов, о которых мы расскажем ниже.

Индийские карри и ситали

В жаркий день это может показаться ужасной идеей, но “острые” продукты, такие как карри (индийская приправа), кайенский перец и перец халапеньо, получают свой жар из капсаицина, который действует на человека как раздражитель и заставляет нас потеть сильнее, что охлаждает нас. Острая пища стимулирует рецепторы в коже, реагирующие на тепло, кровеносные сосуды расширяются, повышается способность к потоотделению, и в результате мы краснеем.

Также стоит попробовать дыхательную технику, связанную с йогой (которая возникла в Индии). Она позволяет организму охладиться за несколько минут без воды, смены места или чего-либо еще. Кроме правильного дыхания. По этой причине ситали называют еще охлаждающим дыханием.

Сядьте в удобную позу и проверьте положение шеи и позвоночника. Слегка вытяните язык и сверните его в валик, встречаясь в верхней части с двумя боковыми “краями” языка. Это выглядит так, как будто вы хотите сложить язык, как мексиканские тако.

Вдохните через рот так, чтобы воздух проходил через язык — как будто вы потягиваете его через соломинку. Затем шипите, как змея - “сссс”. Задержите дыхание на мгновение. Плавно выдохните через нос, стараясь делать это равномерно и контролируемо. Повторите несколько раз. Уже после нескольких вдохов вы должны заметить, что все тело стало более прохладным, а ум — более ясным. Попробуйте и убедитесь в этом сами, когда в следующий раз не сможете больше выносить жару.

Как охладить тело в жару за 5 секунд

А еще, чтобы быстро охладить тело, когда вам жарко, душно и плохо, нужно облить холодной водой чувствительный зоны на теле. Вы сразу же почувствуете облегчение.

Первое, что нужно охладить — это запястья. После перейти на другие зоны:

Как охладить тело в жару за 5 секунд? Проверенный метод без кондиционера и вентилятора

Охладите комнату как египтяне

Чтобы охладить свой дом в жару, попробуйте сделать так, как египтяне. Как известно, они ежедневно борются с сильной жарой, а в древности у них не было ни намека на кондиционер.

Все что понадобится — это вода.

Как охладить комнату в жару потратив 0 копеек? Этот трюк египтян поможет всем белорусам

Дешевые способы борьбы с жарой

Если уже вы готовы потратить на охлаждение немного денег, сходите в аптеку или в магазин спорттоваров. Там вы найдете предмет, который нужно повесить на окно. Он будет отражать солнечные лучи, а комната охладится:

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Ну а если вам и этого мало, то вот вам инструкция, как сделать кондиционер из картона и пластиковых бутылок.

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