Как охладить комнату в жару потратив 0 копеек? Этот трюк египтян поможет всем белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.06.2023 16:32 , Обновлено: 12.09.2023

Если в вашем доме нет вентиляторов или кондиционера, это не значит, что нужно терпеть изнуряющую жару. В конце концов жители южных стран давно уже все придумали за белорусов. Мы предлагаем вам термический трюк, который использовали египтяне.

Это способ не только эффективен, но вы не потратите на него практически ни копейки (ну почти)! На его использование нас вдохновили египтяне, которые, как известно, ежедневно борются с сильной жарой, а в древности у них не было ни намека на кондиционер.

Все что нужно сделать, это повесить мокрую ткань на окна. Испаряющаяся из нее вода будет поглощать тепло, благодаря чему в комнате температура понизится. Забудьте о вентиляторах и большом потреблении электроэнергии кондиционерами летом!

Как вариант, слегка намочите шторы, затем повесьте их перед окнами, и вы сразу почувствуете разницу. Можно использовать и другие вещи, если у вас нет штор. Желательно, чтобы они были из хлопка – он лучше всего впитывает воду. Альтернативным материалом станет лен. Полотенца тоже будут хорошим ходом, хотя бы из-за их способности впитывать много влаги.

Не забудьте положить что-нибудь на пол под мокрые шторы. Таким образом, капающая с них вода не будет его смачивать. Потом замените их, потому что, если оставить шторы влажными на слишком долгое время, они являются идеальной средой обитания для грибка и плесени, а они вредны для здоровья. Поэтому убедитесь, что вы стираете их регулярно.

Если вы же настолько богаты, что можете потратить 10-15 рублей, то вот вам ещё один очень эффективный способ борьбы с жарой. Для этого вам нужно сходить в аптеку.

Новость Телеграф

А если у вас руки растут из нужного места, плюс есть желание ими поработать, то предлагаем вам незамысловатое устройство — совсем не очередной пример бесполезных “очумелых ручек”. Его придумали разработчики проекта под названием Eco-Cooler и уже помогли охладить 25 тыс домов в южной стране Бангладеш.

Новость Телеграф