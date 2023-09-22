"Нет другого выхода" - Лукашенко объяснил, почему приказал вузам набирать до 50% "не самых лучших" абитуриентов

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Опубликовано: 22.09.2023 18:49 , Обновлено: 22.09.2023

В пятницу, 22 сентября на республиканском семинаре-совещании о развитии животноводства Александр Лукашенко рассказал чиновникам о новых правилах набора в вузы абитуриентов.

В числе прочего, высказался он по поводу целевого набора. “Ну, вы же понимаете, что я именем революции обрезал сегодня высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение, но уже до половины где-то. Вчера было совещание, докладывали. Я уже вижу уже какое-то недовольство со стороны руководителей вузов и прочее. Ясно, что по целевому направлению мы туда отдаем не самых лучших в смысле знаний. Вы же понимаете это. И меня так уже начинают прессовать», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко предложил смотреть в аттестаты и выбирать для отправки в вуз по целевому набору тех, у кого были в школе семерки и восьмерки.

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“Но у меня нет другого выхода. Нам надо, чтобы люди работали на местах. Сделали существенное замечание, что появился субъективный фактор. Вы начинаете туда направлять не лучших. Поэтому было внесено предложение вчера, чтобы в аттестат смотрели. Вот ты в школе учился, семь-восемь баллов есть, среди них должен быть конкурс, и такие должны по целевому направлению приходить в вузы”, - отметил Лукашенко.

При этом он заметил, что будет придерживаться варианта целевого направления “не только в рамках сельского хозяйства – у нас и в строительстве, и военные и так далее”. “Там, где надо, мы будем придерживаться. Но вы подбираете людей, более менее удобоваримых и пригодных, потому что по результатам будем смотреть успеваемости. Мы вам предъявим серьезные претензии. Шутить здесь нельзя”, – напомнил Александр Лукашенко.

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Говоря про “целевиков” высказался он и про коррупцию.

«Мы не можем тут коррупционную составляющую открывать. Мы от этого уходили, чтобы коррупции не было в вузах, там преподаватели и так далее. И комитет госконтроля, комиссия до сих пор моя работает там, а тут, пожалуйста, открыли дверь: половина вузов, целевые направления. Это же и здравоохранение у нас, и в образовании и везде, во всех вузах. А вы туда впихнули не того, кого надо. Этого быть не должно. Обратите на это серьезное внимание, целевое направление», – сказал он.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что целевик обязан, согласно договору, отработать обучение.

«И вообще категорически запрещается «целевика» куда-то он оплатил деньги, заплатил, куда-то уехал, не в Польшу, так сбежал еще куда-то. Этого быть не должно. Пришел по договору, отучился – вернись туда, с кем заключил договор и там работай. Все по договору: заключаете договор, и тут мы вас будем в этом плане поддерживать. Никто никуда не сбежит, если вы жестко будете стоять на позиции тех договорных условий, которые вы определили», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Иванец предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников. Но принимать в вузы пообещал не только по ним.

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