"И платник должен" - Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?

Опубликовано: 21.09.2023 19:21 , Обновлено: 21.09.2023

В четверг, 21 сентября, во время совещания у Александра Лукашенко, был поднят вопрос о молодых специалистах. Андрей Иванец, министр образования Беларуси, сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения. По его мнению, отрабатывать должны не только бюджетники, но и платники.

Иванец подчеркнул, что министерство контролирует вопросы обязательной отработки бюджетников. При этом отметил, что есть «единичные случаи», когда выпускники отказываются от распределения и возмещают стоимость обучения.

«Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать”, — процитировала пресс-служба Александра Лукашенко министра образования.

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Андрей Иванец напомнил, что выпускники дневной формы обучения на бюджете отрабатывают два года, целевики — не менее пяти лет. Министр отметил, что были пересмотрены суммы расходов, которые затрачивает государство на обучение специалистов. По его словам, суммы увеличились в два-три раза.

В распределении платников Александр Лукашенко не видит противоречий. По его мнению, белорусское образование стоит дороже, чем платят студенты.

“Я сравниваю с уровнем оплаты там, на Западе. Там бешеные деньги это стоит. Поэтому ладно, платим столько, хорошо — отработайте”, - сказал он.

Иванец подтвердил: «Сегодня у нас платник возмещает не более, чем 50-70% стоимости своего обучения».

“Фактически у нас сегодня в республике нет платного образования. Это полуплатное образование, которое субсидирует либо университет либо государство”, — заявил министр.

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По словам Лукашенко, это неприемлемо, когда специалисты уезжают за рубеж. “Вуз закончил, два года отработал. Что такое два года?! Это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество опыт приобретает. Мы его обучаем два года на работе, в школе, допустим, если это учитель. И он или медик уезжает”, - сказал Александр Лукашенко.

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По его мнению, “здесь должны действовать запретительные меры. <…> Ну, хотя бы полузапретительные. Допустим, пять лет. Правильно, целевик — не менее пяти лет. А может быть, еще и ориентировать где-то аккуратно, до семи. В противном случае не ходи в целевики», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Иванец предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников. Но принимать в вузы пообещал не только по ним.

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