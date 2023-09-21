Лукашенко рассказал, что будет с родителями, которые отказались сдавать деньги школам - "Надо разумно это делать"

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Опубликовано: 21.09.2023 16:33 , Обновлено: 21.09.2023

В четверг, 21 сентября, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы. В числе прочего, говорил он и про практику сбора денег с родителей в школах.

Лукашенко не видит в этом ничего плохого, если все правильно организовано.

“Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только директорам надо разумно это делать”, - процитировала Александра Лукашенкоего пресс-служба.

Он предположил, что “может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо”. В этом Лукашенко не видит проблем: “Отказался так отказался, обойдемся”. Однако, в целом, от практики сбора денег с родителей в школах, по его мнению, “отходить не надо”.

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При этом Александр Лукашенко отметил, что это не должно происходить так: “Ты неси столько денег! Мы тут на совете каком-то решили”. Так поступать, по его словам, не нужно. “Мы деньги на школы найдем. Но если родитель будет участвовать в этом какой-то своей копейкой, страха я в этом абсолютно не вижу. У нас люди уже не бедные”, - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минобразования рассказали, как накажут учеников, пришедших в школу в кедах или кроссовках.

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А еще Телеграф писал о том, как накажут, если ребенок будет ходить в школу без формы.

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