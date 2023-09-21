Иванец предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников. Но принимать в вузы пообещал не только по ним

Опубликовано: 21.09.2023 17:30 , Обновлено: 21.09.2023

В четверг, 21 сентября, Андрей Иванец, министр образования Беларуси, на совещании у Александра Лукашенко, в числе прочего говорил о совершенствовании вступительной кампании. Он предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников.

По мнению министра, нужно сохранить для выпускников сдачу двух централизованных экзаменов по окончании учебного года: в период с 25 мая по 1 июня. При этом, выпускникам 11 классов и прошлых лет сдавать централизованное тестирование нужно будет в эти же сроки.

«Предлагаем совместить централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки, чтобы создать строго равные условия как для выпускников этого года, так и прошлых лет, а также выпускников колледжей», - процитировала БелТА Андрея Иванца.

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Также глава ведомства говорил про поступление в вузы через внутренние экзамены. “Более 13 тыс. абитуриентов мы приняли по внутреннему испытанию”, - рассказал министр.

Глава министерства отметил, что в системе образования существуют как устные и письменные выпускные экзамены в школах, так и централизованное тестирование. “Таким образом, расширяя внутренние испытания, мы одновременно опираемся на лучшие традиции и лучшие практики использования технологии тестирования”, - заключил Иванец.

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