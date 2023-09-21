Иванец предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников. Но принимать в вузы пообещал не только по ним
В четверг, 21 сентября, Андрей Иванец, министр образования Беларуси, на совещании у Александра Лукашенко, в числе прочего говорил о совершенствовании вступительной кампании. Он предложил совместить ЦЭ и ЦТ для 11-классников.
По мнению министра, нужно сохранить для выпускников сдачу двух централизованных экзаменов по окончании учебного года: в период с 25 мая по 1 июня. При этом, выпускникам 11 классов и прошлых лет сдавать централизованное тестирование нужно будет в эти же сроки.
«Предлагаем совместить централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки, чтобы создать строго равные условия как для выпускников этого года, так и прошлых лет, а также выпускников колледжей», - процитировала БелТА Андрея Иванца.
Глава Минобразования рассказал, что решили поменять в ЦЭ после весеннего скандала
Также глава ведомства говорил про поступление в вузы через внутренние экзамены. “Более 13 тыс. абитуриентов мы приняли по внутреннему испытанию”, - рассказал министр.
Глава министерства отметил, что в системе образования существуют как устные и письменные выпускные экзамены в школах, так и централизованное тестирование. “Таким образом, расширяя внутренние испытания, мы одновременно опираемся на лучшие традиции и лучшие практики использования технологии тестирования”, - заключил Иванец.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, что будет с родителями, которые отказались сдавать деньги школам — «Надо разумно это делать».
Лукашенко рассказал, что будет с родителями, которые отказались сдавать деньги школам — «Надо разумно это делать»