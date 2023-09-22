Генпрокурор обвинил белорусские школы в подготовке "рабочей силы для Запада". Что теперь будет с уроками английского?

Опубликовано: 22.09.2023 13:02 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил 21 сентября на расширенном совещании по образованию во дворце Александра Лукашенко, что в белорусских школах слишком много учат английский язык.

«По ряду классов количество часов на изучение английского языка больше в совокупности, чем на изучение белорусского и русского языков. Мы готовим рабочую силу для Запада? А у нас вот 3-й класс английский язык [учит] гораздо больше, чем в совокупности русский и белорусский. Тогда возникает вопрос с точки зрения подходов по организации учебного процесса», – возмутился Андрей Швед.

А Александр Лукашенко на совещании признался, что “самые-самые продвинутые, классные специалисты” на самом деле уезжают из страны.

«Более того, какая-то у нас система: закончил вуз, не отработал и ушел. Мы же обучаем и готовим в ссузах, вузах специалистов для себя», – заявил Александр Лукашенко.

Какие решения будут приняты, и будут ли, после обвинений главы Генпрокуратуры Беларуси, в сообщении пресс-службы президента не говорилось. Зато ранее Телеграф сообщил, что в белорусских школах изменится подход к изучению иностранного языка. Об этом в эфире гостелевидения заявил замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай. По его словам, прежнего “доминирования британского флага” в кабинетах английского больше не будет.

Минобразования Беларуси решило исправить «доминирование британского флага» в классах английского