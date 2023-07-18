«Можно понять абитуриентов» - РИКЗ пообещал снова поменять систему ЦТ и ЦЭ в Беларуси

Опубликовано: 18.07.2023 17:03 , Обновлено: 18.07.2023

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) заявил, что систему централизованного тестирования и централизованного экзамена ждут очередные изменения.

По его словам, специалисты проанализируют результаты прошедших экзаменов, после чего примут решение, сообщил Sputnik.

“Мы должны внимательно посмотреть на опыт, который мы получили в этом году, когда совершенно отказались от задач пятого уровня сложности. Понимаем, что это не всегда сыграло благоприятную роль для хорошего ранжирования или оценки самых подготовленных абитуриентов”, - сказал директор РИКЗ. Он отметил, что стоит задуматься о “частичном рассмотрении такой возможности, чтобы такие задания были”.

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Затронул Миксюк и вопрос системы подсчета баллов.

“Этот вопрос анонсирован, он будет рассматриваться. Можно понять абитуриентов и их родителей, которые хотели бы иметь понятную систему, которой легко пользоваться, – сказал он.

Напомним, результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам школьники получили 29 мая. Увиденное многих возмутило: баллы посчитали по новой системе, и в результате цена ошибки для тех, кто допустил всего одну, была гораздо выше, чем для тех, кто дал много неправильных ответов.

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Вскоре в вопрос вмешался Александр Лукашенко, который провел совещание по вопросам вступительной кампании, а Министерство образования пообещало на предстоящем централизованном тестировании вести подсчёт результатов по новой методике.

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Напомним, ранее Телеграф писал что Иванец объяснил, для кого планируют вернуть вступительный устный экзамен в вузах Беларуси:

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