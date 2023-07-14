Вузы Беларуси повысили стоимость обучения. Насколько?

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Опубликовано: 14.07.2023 11:22 , Обновлено: 14.07.2023

Университеты Беларуси заявили о повышении стоимости обучения в новом учебном году. Некоторые из них уже опубликовали новые расценки.

Так, в БГУИР обучение на дневной форме для первого курса на факультетах компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, инженерно-экономическом факультете станет стоить 4590 рублей. На факультетах компьютерного проектирования, информационной безопасности, радиотехники и электроники — 4140 рублей. В 2022 году стоимость была 4290 и 3870 рублей соответственно (то есть цены повысились на 7%).

В пресс-службе БГУИР пояснили, что корректировка цен связана с увеличением расходов на коммуналку, ростом стоимости на энергоносители и увеличением затрат “на содержание зданий и сооружений, поддержанием уровня заработной платы профессорско-преподавательского состава университета”.

В БГМУ на факультетах «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация» дневное обучение на первом курсе с нового учебного года будет стоить 4430 рублей (в 2022-м было 4142, еще годом ранее — 3766). Самый дорогой факультет — стоматологический: первый курс будет стоить 5182 рубля (в 2022 году было 4844 рубля, а в 2021-м — 4404 рубля).

В МГЛУ стоимость обучения на I и II курсах дневной формы составит 3948 рублей. В 2022-м она равнялась 3690 рублям.

В Академии управления при президенте за первый курс очникам нужно будет заплатить 4330 рублей. В 2022 году стоимость была 4050 рублей.

Получается, что у всех перечисленных вузов цены выросли на 7% (таким же образом повысилась стоимость обучения на более старших курсах всех упомянутых университетов и цена заочного обучения).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах университетов.

[info_b]Названные цены могут быть не окончательными: вузы могут корректировать их в течение учебного года.[/info_b]

Инфляция в Беларуси

Согласно данных Нацбанка, в июне годовой прирост потребительских цен составил 2,9%, относительно мая потребительские цены в июне увеличились на 0,3%.

Продовольственные товары в июне стали дороже на 0,2% по сравнению с маем, непродовольственные в среднем не подорожали, а вот стоимость услуг за месяц увеличилась на 0,9%. Больше всего подорожали овощи– 1,1%, фрукты стали дешевле сразу на 4,7%. В Беларуси стали дороже лекарства – 1,1%, телевизоры – на 3,6% дешевле.

Самый стремительный рост стоимости продемонстрировали дошкольные услуги – 9,3%. Отдых в санаториях подорожал на 7,8%, полеты на воздушном транспорте – на 6,8%. Туристические услуги выросли в цене на 5,5%.

Напомним, в мае 2023 года Ректор БГУ рассказал, повысят ли цены в белорусских вузах в этом году. Тогда Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета заявил, что стоимость обучения в государственных вузах в целом останется на уровне 2022 года:

Повысят ли цены в белорусских вузах в 2023 году? Ректор БГУ ответил

Ранее Телеграф писал, кто из белорусов может получить кредит на обучение в вузе и ссузе в 2023 году:

От 4,75% годовых! Кто из белорусов может получить кредит на обучение в вузе и ссузе в 2023 году? Дадут не всем