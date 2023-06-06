Выпускные экзамены вернут в школы, а ЦЭ отменят? Лукашенко задал чиновникам вопрос

Опубликовано: 06.06.2023 16:33 , Обновлено: 06.06.2023

Александр Лукашенко провел 6 июня совещание по вопросам вступительной кампании. В числе прочего, задался вопросом целесообразности отмены экзаменов после окончания школы.

“Зачем мы убрали из школ экзамены?”

Говоря про отмену экзаменов после школы, Александр Лукашенко спросил: «Зачем мы убрали из школ экзамены? Я как бывший учитель понимаю, что экзамен в школе - это венец всему. Шли как на праздник, учителя довольные. И я принимал экзамены. Ничего плохого там не было», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Мы начали упрощаться: четыре, три, два экзамена… Дошли до того, что в школах не надо экзамен (сдавать. - прим. ред.). Мы сдаем единый экзамен - централизованно, - продолжил Лукашенко. - Мы убрали самый главный итог работы в школах, венец этого убрали из школ и повезли детей в какие-то сборно-приемные пункты сдавать централизованный экзамен».

Когда обсуждался вопрос отмены экзаменов в школе и замены их на централизованные экзамены (ЦЭ), в качестве одной из причин называлось желание разгрузить детей.

Другим аргументом было обеспечение объективности в оценке знаний в отличие от школ, где учителя могли “подгонять” оценки. Но при проведении ЦЭ выяснилось, что итоговые оценки в школе сопоставимы с итогами ЦЭ и почти не отличаются.

«Мы подозревали, что школы “подгоняют” как-то оценки. А оказалось (вы сами этот вывод в министерстве сделали), что итоги ЦЭ соотносятся и совпадают практически с итогами в школе. Так зачем из школы забирали экзамены?» - задал вопрос Лукашенко.

В Минобразования приказали навести «жёсткую дисциплину» в белорусских школах. Что это значит?

Что сказал Министр образования?

Говоря об итогах совещания, Андрей Иванец, министр образования Беларуси заявил, что нынешняя приемная кампания пройдет в том формате, который был определен.

Однако при этом он отметил: «Президентом поставлена четкая и ясная задача провести данную вступительную кампанию по тем правилам, которые были в прошлом году приняты, определены, доведены до общественности. Провести очень серьезный, глубокий анализ и осенью еще раз посмотреть, есть ли какие-то проблемные вопросы, которые требуют решения, либо мы дальше движемся по выбранному пути».

«С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены - школьный и ЦТ»

Напомним, что в октябре 2021 года Александр Лукашенко сам заявил, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам. “С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены - школьный и ЦТ. Да, мы объединим некоторые экзамены”, - сказал тогда Лукашенко.

Он пояснил, что при поступлении на ЦТ придется сдавать только какие-то профильные предметы. Делается это для того, чтобы, по его словам, «немножко хотим снять нагрузку с детей”.

Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах ввели с 2023 года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси снова могут поменять правила поступления в вузы? Лукашенко предложил «симбиоз»

В Беларуси снова поменяют правила поступления в вузы? Лукашенко предложил «симбиоз»