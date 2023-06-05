Минобразования Беларуси поменяло подсчет баллов и для ЦТ. А что со вторым ЦЭ?

Опубликовано: 05.06.2023 16:02 , Обновлено: 05.06.2023

В Министерстве образования Беларуси 5 июня сообщили, что на предстоящем централизованном тестировании (ЦТ) будут вести подсчёт результатов по новой методике. Как пояснили в ведомстве, в ней будут применять подходы, которые использовались при подсчёте баллов репетиционного тестирования. Сообщается, что по ней же рассчитывали и результаты второго централизованного экзамена (ЦЭ).

С 5 июня белорусские школьники, которые сдавали централизованный экзамен 21 мая, могут узнать свои результаты по таким предметам, как математика, физика, биология, иностранный язык, история, география и обществоведение. В общей сложности, 21 мая 2023 ЦЭ проводилось по 13 учебным предметам.

Согласно информации, озвученной в Минобразования, из 53.067 человек, принявших участие во втором ЦЭ, максимально возможный результат в 100 баллов показали 765 выпускников. Причём на 100% правильные результаты есть по всем учебным предметам.

В то же время, по данным ведомства, 60 учеников “завалили” экзамен, не набрав и одного балла за работу. Ранее заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай рассказывал, какой документ получат такие выпускники школ.

В Минобразования рассказали, какой документ выдадут белорусским школьникам за 0 баллов по ЦЭ

Напомним, 2 июня министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что ведомство поменяло методику подсчета результатов централизованного экзамена, после того, как межведомственная комиссия проверила корректность расчетов первого ЦЭ.

Минобразования пересчитало баллы ЦЭ по-новому

«Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов», — заявил Иванец.

Тем временем в белорусском парламенте объяснили, почему пришлось поменять принцип ранжирования, который применялся при подсчёте результатов централизованного тестирования, и почему его использование вызвало столько вопросов при подсчёте результатов централизованного экзамена.

«Абсолютно ненормален» — Депутат Марзалюк заявил, почему принцип подсчёта баллов ЦЭ поменяли

Игорь Марзалюк, который возглавляет Постоянную комиссию по образованию, культуре и науке, действующую при Палате представителей, заявил, что принцип ранжирования, применявшийся на ЦТ, оказался «абсолютно ненормальным» в условиях ЦЭ и объяснил, почему.