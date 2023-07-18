В дополнение к ЦЭ. Иванец объяснил, для кого планируют вернуть вступительный устный экзамен в вузах Беларуси

Опубликовано: 18.07.2023 13:02 , Обновлено: 18.07.2023

Министерство образования готовится ввести устный экзамен для абитуриентов некоторых белорусских вузов. Планируется, что в дополнение к централизованному экзамену (ЦЭ) проходить устное вступительное испытание придётся тем, кто претендует на место в вузе социально-гуманитарной направленности. Такие планы ведомства озвучил министр образования Андрей Иванец.

В этом году устные экзамены при поступлении в белорусские вузы были предусмотрены только для тех абитуриентов, которые поступали по целевым направлениям. При этом на таких условиях поступить в вузы могли даже те абитуриенты, которые в этом году не сдавали ни ЦТ (централизованное тестирование), ни ЦЭ.

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Этот опыт в Минобразования пообещали проанализировать и, если он оправдает ожидания педагогов и специалистов ведомства, его планируют расширить, введя устный экзамен и для других категорий абитуриентов.

“По мнению учителей, которые входили во все приемные комиссии устного экзамена и представителей профессорско-преподавательского состава вузов, это очень хорошая форма контроля знаний абитуриентов”, - пояснил Иванец очередное планируемое нововведение для поступающих.

Министр подчеркнул, что устный экзамен в этом случае будет вводиться не вместо централизованного экзамена, а в в дополнение к нему.

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Напомним, вопрос об отмене ЦЭ и возврате традиционных выпускных экзаменов, а также об изменении правил поступления в вузы в Беларуси заговорили после прошедших централизованных экзаменов в школах, когда выпускников возмутила непонятная система подсчёта баллов.

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В результате правительство Беларуси анонсировало очередной этап “мониторинга всей системы образования”, в рамках которого для белорусских школьников пообещали выработать “оптимальную форму” выпускных и вступительных экзаменов. Итоги мониторинга пообещали озвучить в августе.