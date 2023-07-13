В Минобразования Беларуси рассказали, что дает характеристика, и могут ли подавать документы родители абитуриентов?

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Опубликовано: 13.07.2023 17:48 , Обновлено: 13.07.2023

Ремма Герловская, представитель Министерства образования, рассказала, что за два месяца на горячую линию министерства поступило больше 2800 звонков. На некоторые из них она ответила.

Один из частых вопросов, с которым обращались звонившие в ведомство, это всем ли абитуриентам нужна характеристика и какие она дает льготы? По словам Герловской, характеристика предоставляется лишь абитуриентами, которые окончили учреждения общего среднего, профессионально-технического и среднего спецобразования в год приема в вуз, написала”СБ Беларусь Сегодня”. Получить характеристику можно в учреждении, которое окончил выпускник. Характеристика не дает преимущества абитуриентам при поступлении, но она поможет определить дальнейшую траекторию работы со студентом в вузе.

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Еще один популярный вопрос, это можно ли подать документы родителям абитуриента или другому представителю (при наличии доверенности)? В Минобразовании пояснили, что да, могут. Такая возможность была и в 2022 году, но тогда требовалось подтверждение уважительной причины отсутствия абитуриента. В этом году это не обязательно.

Для подачи документов нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя или представителя, действующего на основании доверенности (она должна быть нотариально заверена).

Кроме того, нужна копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, оригинал документа об образовании, медицинская справка, характеристика, сертификаты ЦЭ и ЦТ, документы, подтверждающие наличие льгот, если такие есть.

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Напомним, с 17 июля начинается прием документов в вузы на бюджетную форму обучения.

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