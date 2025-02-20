Минобразования Беларуси определило даты последних звонков и выпускных в 2025 году. Где их можно проводить?

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Опубликовано: 20.02.2025 17:31 , Обновлено: 20.02.2025

Министерство образования Беларуси в своем письме определило даты последних звонков и выпускных вечеров в школах, гимназиях и лицеях в 2025 году. В этом же документе специалисты ведомства прописали, где должны провести выпускные.

Так, учебные занятия в школах должны завершиться 31 мая . Но для учащихся 9-х классов (10-х, где учились дети с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования) и 11-х – 23 мая .

Датой последнего звонка в документе [link href=“https://edu.gov.by/urovni-obrazovaniya/srenee-obr/srenee-obr/informatsiya/zavershenie-2024-2025-uchebnogo-goda/” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] 24 мая . А выпускные вечера для одиннадцатиклассников Минобразования рекомендовало провести 13 июня .

“Обращаем внимание, что выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании (аттестатов об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью) проводятся на базе учреждений общего среднего образования”, - отметили в документе ведомства.

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При этом добавили, что в “отдельных случаях” выпускной можно провести:

в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи,

учреждениях культуры.

Время начала выпускного вечера, его продолжительность и место проведения определяет руководитель учреждения образования при участии родительского комитета и по согласованию с местным исполкомом.

Что важно знать выпускникам-2025?

Ранее Telegraf.news писал, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

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Еще мы рассказывали, что Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

Также мы сообщали, что Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Рассказываем, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в следующем году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?