Милиция предупредила минчан о начале "особого контроля". Кому кроме курильщиков и владельцев собак приготовиться?

Опубликовано: 18.04.2025 09:39 , Обновлено: 18.04.2025

В милиции Минска предупредили жителей столицы, что с наступлением теплой погоды взяли "под острый контроль" места массового отдыха, парки и скверы.

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В ведомстве рассказали, что наряды милиции будут нацелены на “пресечение курения, распитие спиртного”. Также милиционеры намерены предотвращать разведение костров, а также въезд машин в зоны отдыха в неположенных местах.

[inf]Кстати в Беларуси запрещено курение в общественных местах и общего пользования, лифтах многоквартирных жилых домов и общежитий. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин [с 1 января 2025-го — до 1260].[/inf]

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В МВД напомнили, что детям до 16 лет в период с 23:00 до 6:00 нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, даже если на улице все ещё или уже светло.

Не забыли в милиции и о владельцах домашних животных, которых предупредили о необходимости соблюдать правила их содержания и выгула.

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“Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности”, - подвели итог в Минской милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что судья Минского района Виктор Шевцов заявил, что даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Его доводы, кстати, противоречат заявлениям представителя ГАИ, сделанным чуть раньше. В каких именно случаях грозит штраф и даже лишение прав?

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А тем временем, с наступлением весны многие белорусы открыли для себя сезон отдыха на природе и всё чаще посещают водоёмы, пляжи и леса. Как водится, на рыбалку и за грибами чаще всего едут на автомобиле, который всегда нужно где-то припарковать. Журналистка Telegraf.news поговорила с автоинструктором и узнала, куда ставить машину, чтобы не получить штраф, и действует ли определение “газон” к травяному покрытию в лесу.

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