Можно ли белорусам купаться на пляже с собаками? В милиции рассказали, кому грозит штраф до 1110 рублей

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Опубликовано: 02.07.2023 11:37 , Обновлено: 02.07.2023

В погожие дни на белорусских пляжах можно часто встретить отдыхающих с собаками. Некоторые не ограничиваются прогулками, но и с удовольствием плещутся с ними в воде. У кого-то это вызывает улыбку и умиление, у кого-то, наоборот, возмущение. А что говорит закон? Имеют ли право владельцы четвероногих питомцев прогуливаться по общественному пляжу и купаться вместе с ними в водоёме наравне с другими отдыхающими?

На этот вопрос ответилучастковый инспектор Дмитрий Черский их отдела охраны правопорядка и профилактики Ошмянского РОВД Гродненской области в интервью региональному изданию “Ашмянскi веснiк”.

Общие правила содержания домашних собак и кошек для белорусов изложены в Постановлении Совета министров № 834 (в редакции 2023 года). В них чётко прописано, что владельцы этих животных обязаны строго придерживаться действующих санитарно-ветеринарных норм, не допускать загрязнения их животными общественных мест и обеспечивать безопасность окружающих.

По закону белорусам запрещается выгуливать питомцев :

на детских и спортивных площадках,

на территории образовательных учреждений,

на территории медицинских учреждений (больниц, поликлиник),

на территории санаториев,

в местах общественного питания и досуга.

По словам Дмитрия Черского, нежелательно также выгуливать собак на территории городских скверов и бульваров. Что касается общественных пляжей, по словам участкового милиционера, белорусы обязаны соблюдать ряд требований.

Во-первых, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами, купать животных в водоёмах на территории общественных пляжей запрещается, поскольку они могут являться переносчиками различных инфекций.

Во-вторых, при выгуле домашнего питомца нужно обязательно сопровождать, иначе его могут посчитать безнадзорным и, если речь идёт о пляжах на территории населенного пункта, его имеют право отловить специальные службы. Это касается даже тех животных, у которых есть жетон, ошейник и намордник.

В-третьих, во время прогулки в общественном месте хозяин собаки обязан держать её на коротком поводке и в наморднике (это правило не распространяется на щенков до трех месяцев и собак декоративных пород ростом до 25 см в холке - их можно выводить без намордника, но всё равно на поводке).

“Если гражданин является обладателем собаки, порода которой отнесена к числу потенциально опасных, то ему необходимо выводить животное на улицу исключительно на поводке, в ошейнике и наморднике. Выгуливать собак нужно только в специально отведенных местах”, - пояснил Дмитрий Черский.

Для нарушителей этих правил в Беларуси предусмотрена административная ответственность по статье 16.30 КоАП:

Выгул собаки без намордника чреват предупреждением или штрафом от 1 до 15 базовых величин (сейчас - от 37 до 555 рублей.

В случае причинения вреда здоровью людей или их имуществу размер штрафа увеличивается до 10 - 30 базовых величин ( от 370 до 1110 рублей ).

“А если человек серьезно пострадал от собаки, то владельцу грозит уголовная ответственность . При этом хозяин собаки-нарушителя обязан выплатить пострадавшему денежную компенсацию, размер которой определит суд”, - добавил участковый.

В МЧС обновили карту мест, где белорусам можно купаться в 2023 году

Напомним, Министерство по чрезвычайным ситуациям обновило карту, на которых отметили оборудованные для купания места. В этих местах дно водоемов в преддверии купального сезона было обследовано и очищено, установлены кабинки для переодевания и теневые навесы, а также организовано дежурство спасателей.

В МВД пообещали штрафовать даже тех белорусов, кто не плавает. Когда начнутся рейды по диким пляжам?

Отдых на “диких” пляжах, то есть в не оборудованных для купания местах, может обернуться для белорусов административным наказанием - за соблюдением этого требования следят сотрудники ОСВОД и МВД в ходе регулярных спецрейдов, к которым даже привлекают квадрокоптеры. При этом в милиции предупредили, что штрафовать за купание в “неположенных местах” могут даже тех, кто непосредственно не плавает в “запретном” водоёме.

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